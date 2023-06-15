منها "دماغ الأخلاق".. ‎المركز القومي للترجمة يُقدم 18 إصدارًا جديدًا

أصدر المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي 18 إصدارًا جديدًا، وهي "ذكريات في الترجمة: حياة بين خطوط الأدب العربي" من تأليف دينيس جونسون ديفيز، ومن تقديم نجيب محفوظ وترجمة عفاف عبد المعطي و مراجعة محمود محمد مكي.

وكذا "القوى العظمى و السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه إفريقيا" من تأليف ستيفن إم.ماجو ومن ترجمة شهرت العالم، و"الحق في الكسل" من تأليف بول لافارج ومن ترجمة محمد حسونة.

وكذلك "حوار عن الحب" من تأليف بلوتار خوس و من ترجمة و تقديم أحمد حمدي المتولي، "اتجاهات في المسرح الأفريقي وفنون أدائه في القرن الحادي و العشرين" من تحرير كين إيجوينو و من ترجمة خالد رؤوف ، "الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"من تأليف تيوفيل جوتييه و من ترجمة إيناس صادق، "تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي :بحث دائم عن الهوية" بجزئيه الأول و الثاني و الكتاب من تأليف كارلوس بيورليجي و من ترجمة علي إبراهيم منوفي.

‎كما صدر أيضًا "دماغ الأخلاق:علم النفس العصبي للأخلاق" من تحرير س.ماثيو لياو, و من ترجمة سما طه، "فلسفة البلاغة" اي .ايه .ريتشاردز و من ترجمة وتقديم شكري مجاهد، "الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1850-1950 السياسة و التاريخ الإجتماعي و الثقافة" من تحرير أنطوني غورمان و ديدييه مونسيو و من ترجمة ربيع وهبة، و"مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس.

‎وصدر أيضًا الطبعة العربية من "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور: كتابة تاريخ نسوي من خلال التراجم بمصر أواخر القرن التاسع عشر " من تأليف ماريلين بوث وترجمة سحر توفيق، الجزء الأول و الجزء الثاني من المجلد السادس للقاموس الموسوعي في العلوم النفسية و السلوكية و الطب النفسي من تحرير جاري ر. فاندنبوس من ترجمة رضوى إبراهيم و اشراف عام على الترجمة عبد الستار إبراهيم.

‎كما صدرت، الطبعة العربية من مسرحية "أندريا" لترنتيوس ومن ترجمة حاتم ربيع حسن، "القرية " من تأليف انتظار حسين و من ترجمة عثمان عبد الناصر و محمد محمدي وهاجر قدري ومن تقديم عبد الرحيم الكردي و مراجعة أحمد محمد عبد الرحمن، "مسرحيتان من الكوميديا الساخرة: مؤتمر لندن و أسهم قناة السويس"لجون نينيه ومن ترجمة شيرين شحاتة و مراجعة منى طلبة، "الاقتصاد الثقافي العالمي" من تاليف كريستيان دي بوكيلايروكيم و مارس سبينس و من ترجمة نفين حلمي عبد الرؤوف.