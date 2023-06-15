وزير النقل: الرئيس السيسى حوّل كلمة مستحيل إلى "أنا أستطيع" بشهادة دولية

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن رئيس شركة "تاليس" العالمية" أخبره بأن الكثير من دول العالم لديها طموحات، ولكن مصر الدولة الوحيدة التي تحلم ولديها طموحات وتقوم بتنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع، منوها بأن الرئيس السيسي حوّل كلمة "مستحيل" إلى كلمة "أنا أستطيع".

وأضاف وزير النقل أن هيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البري والبحري، وهيئة ميناء الإسكندرية، تعاونت مع بعضها البعض لبناء محطة "تحيا مصر" بقيمة 9 مليارات جنيه من هذه الهيئات الثلاث دون الاستدانة من الخارج.

وأوضح الوزير أنه تم تنفيذ مرحلة التشغيل التجريبي للمحطة منذ 3 أشهر، تم خلالها دخول 50 مركبا تحمل 60 ألف حاوية، من بينها 20 ألف حاوية فقط ترانزيت، أسهمت في توفير 10 ملايين دولار خلال التشغيل التجريبي.

ونوه بأن محطة "تحيا مصر" تستهدف إدخال 5 ملايين دولار شهريا، بما يعادل 60 مليون دولار سنويا، لافتا إلى أنه خلال 5 سنوات يتم جمع 300 مليون دولار، وهي الـ9 مليارات جنيه التي تم صرفها لبناء المحطة.

وأوضح أنه تم بدء المحطة بتطهير الحوض المائي من المنتشلات، حيث تم إزالة نحو 370 هدفا كانت غارقة في منطقة الحوض، وتم ذلك بمعاونة هيئة قناة السويس، واستخراج حوالي 12 مليون متر رمال من منطقة المحطة لتنفيذ أعمال ردم حول الميناء.

وأضاف أنه بعد عمليات الردم تم تنفيذ أعمال تحسين التربة ومعالجتها من المياه الجوفية، وأصبح هناك 420 ألف متر محسن، مشيرا إلى أن مصر لديها الآن معدات ضخمة قادرة على تنفيذ أي مهام تطلب منها أو إنشاء أي ميناء.

وأوضح أنه فور الانتهاء من البنية الأساسية أصبح هناك 2530 متر أرصفة، و17.5 متر أعمال، و460 ألف متر في ساحات التداول، مؤكدا أنه تم استهلاك 400 ألف متر مكعب خرسانة و100 ألف طن حديد تسليح و183 مدفع رباط أثناء عمليات الإنشاء.

وقدم الفريق كامل الوزير شرحا مفصلا عن عمل مبنى الإدارة والتحكم الذي ستدار منه المحطة بالكامل، وأكد أنها تشبه تلك الموجودة في سنغافورة.

وأشار إلى أن المبنى يحتوي على مستودعات ومخازن ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، موضحا أن المحطة مزودة ببوابات حديثة للكشف عن الحاويات وأشعة "إكس راي" اللازمة لعمليات التفتيش.

وأكد أنه لدينا الآن منطقة رئيسية لساحات الأرصفة ومحطات للحاويات بطول 1900 متر، وساحة وأرصفة للبضائع العامة والسيارات بطول 630 مترا، مشيرا إلى أن المحطة قادرة على استيعاب بضائع بإجمالي طاقة من 12 إلى 15 مليون طن بضائع.