خبير اقتصادى: تصريحات الرئيس طمأنت المستثمر والمواطن

أشاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدخل الحكومة في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، موضحًا أن هذا يؤكد عدم وجود تعويم جديد للجنيه، ما دام ذلك يصب في صالح المواطن، مضيفًا أن هذا يؤكد انحياز الرئيس للمواطن المصري لأن التثبيت منع ارتفاعات جديدة في سعر الصرف ومنع ارتفاعات الأسعار، وذلك من أجل تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على كل دول العالم ومن بينها مصر، مشيرًا إلى أن هذا القرار بلا شك سيعمل على استقرار سعر السلع بالأسواق خلال الفترة القادمة.

وأوضح غراب أن تصريحات الرئيس جريئة ومفاجئة للجميع وهي تصب في صالح المواطن والمستثمر بلا شك، لأنها تؤكد عدم حدوث تعويم الجنيه خلال الفترة القادمة حتى لا يتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار وتأثيره بالسلب وزيادة الأعباء على المواطن، وأن التصريحات ستنعكس بالإيجاب أيضًا على الأنشطة الاقتصادية لأنها كشفت الضبابية بشأن توقعات سعر الصرف أمام المستثمر وطمأنته وهذا يؤدي لمزيد من ضخ الاستثمارات في مصر خلال الفترة القادمة.

وأشار غراب إلى أن الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة يزداد كل شهر، ومن المتوقع أن يزيد دخل مصر من الموارد الدولارية خلال العام الجاري نظرًا لزيادة الصادرات المصرية وزيادة إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة، موضحًا أن مصر تستورد سلعًا ومنتجات من الخارج بما يقدر الـ90 مليار دولار سنويًا، وهناك اعتماد كبير على الدولار وأن أي ارتفاع في سعره سيؤثر على رفع الأسعار، متوقعًا بعد تصريحات الرئيس أن تهدأ السوق السوداء للدولار.

وأشاد غراب بتصريحات الرئيس "بأنه لا بد من تقليل فجوة الاستيراد والدولار، وذلك بتقليل فاتورة الاستيراد وبتشجيعه على تعظيم الصناعة الوطنية والاعتماد عليها في تصنيع المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا حتى نمتنع عن استيرادها من الخارج ولا تستهلك العملة الصعبة"، موضحًا أن الدولة أعدت بالفعل قائمة من المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا وتسعى لتصنيعها بالتعاون مع القطاع الخاص وتشجيع الصناعة الوطنية.