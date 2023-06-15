الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اتحاد المقاولين العرب: شركات مصرية وعراقية تنفذ كباري بـ180 مليون دولار ببغداد

حسن عبد العزيز
حسن عبد العزيز

كشف المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الافريقي لمنظمات التشييد والبناء الرئيس الفخري  لاتحاد المقاولين العرب، أن شركات المقاولات المصرية ونظيرتها العراقية وقعت عدة تحالفات لتنفيذ مشروعات أعادة الاعمار بالعراق، و إسناد تنفيذ مشروع كوبري بمدينة بغداد لصالح شركة مقاولات مصرية متخصصة بإعمال الطرق بقيمة 100 مليون دولار  بنظام الائتلافات "الكونسورتيوم"، فضلا عن إسناد مشروع حل الاختناقات المرورية بقيمة 20 مليون دولار لنفس المقاول المصري.

كما أعلن المهندس حسن عبد العزيز في تصريح خاص لـ "الدستور" ، أنه تم  إسناد ترقيم عدد 2 كوبري بالعراق بقيمة 20 مليون دولار لإحدى شركات المقاولات الكبرى التابع لقطاع الاعمال العام ، مشيرًا إلي أن الشركات المصرية نفذت أعمالها بكفاءة عالية.
واشار رئيس الفخري لاتحاد المقاولين العرب ورئيس اتحاد منظمات التشييد والبناء  ، إلي أن تم اسناد مشروع آخرلإحدى شركات المقاولات الكبرى المتخصصة في أعمال الطرق التابعة لقطاع الاعمال العام لحل الاختناقات المرورية بغداد، بقيمة 41 مليون دولار.

وأضاف المهندس حسن عبد العزيز، أنه تم تحالف مع احدي شركات المقاولات المصرية والمتخصصة في مجال البينة التحتية وتنفيذ محطات المياه والصرف الصحي وبالإضافة الي مشروعات الإسكان، بفتح مقر لها بالعراق وتقوم حاليا بدراسة بعض المشاريع التنموية لإعادة إعمار العراق . 

اعمار العراق المشاريع تحالف شركات المقاولات المصرية

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