كامل الوزير: تعاون مع شركة "msc" لإنشاء محطة "تحيا مصر 2"

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "msc" لإنشاء محطة "تحيا مصر 2"، مشيرًا إلى أنه تم البدء في المحطة ولدينا كراكات لجلب الرمال من داخل البحر لكي نشكل جسم المحطة.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية: "طول الأرصفة بالمحطة يبلغ 3.4 كيلومتر، وأعماق الأرصفة 17 مترًا، وساحات التداول 2.2 كيلومتر مربع".

كما أكد وزير النقل أن ممر العريش/ طابا له أهمية كبيرة جدًا، حيث يبدأ الممر من ميناء طابا على خليج العقبة والبحر الأحمر وحتى ميناء العريش على البحر المتوسط، ويربط بينهما خط سكك حديدية من طابا إلى العريش ثم من العريش إلى بئر العبد بطول 335 كم.