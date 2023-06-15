حزب "مصر أكتوبر": افتتاح المشروعات القومية دليل على قوة الاقتصاد المصرى

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب "مصر أكتوبر"، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، مؤكدة أن افتتاح هذه المشروعات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية دليل على قوة الاقتصاد المصري.

وقالت مديح، خلال بيان صحفي، إن هذه المشروعات تعكس حرص القيادة المصرية على مواصلة مسيرة التنمية وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، كما هو تأكيد على قدرة الدولة فى تخطي هذه الأزمة.

وأشارت رئيس حزب "مصر أكتوبر" إلى أن القيادة السياسية عازمة على التطوير والتجديد والتغيير في جميع القطاعات، ومواصلة خطة التنمية للوصول للجمهورية الجديدة، مؤكدة أن حديث الرئيس السيسي اتسم بالشفافية والوضوح لطمأنة المواطنين.

وأوضحت الدكتورة جيهان مديح أن مشروع حياة كريمة حقق الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، كما أنه أسهم في تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقرًا.