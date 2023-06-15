أفراح بلدية المحلة بالعودة للدورى الممتاز تستمر حتى صباح اليوم (صور)

لم تتوقف الاحتفالات في مدينة المحلة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب صعود بلدية المحلة للدوري الممتاز بعد 15 سنة قضاها في دوري القسم الثاني، وزاد من فرحة المحلاوية أن الصعود جاء بعد فوز كبير برباعية نظيفة على منافس مباشر وهو فريق دكرنس بملعبه.

الاحتفالات المحلاوية بدأت في ملعب دكرنس بين الجهاز الفني واللاعبين واستمرت داخل أتوبيس الفريق حتى الوصول إلى مدينة المحلة، حيث كانت الجماهير تحتفل في الشوارع انتظارًا لعودة الفريق، واتجه الجميع إلى نادي بلدية المحلة واستمرت الاحتفالات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم .

هكذا احتفلت جماهير البلدية بالصعود

الأرقام تؤكد أن صعود بلدية المحلة جاء عن جدارة واستحقاق فهو الأكثر تحقيقًا للانتصارات وفاز 16 مرة بالتساوي مع طنطا وهو الأكثر تعرضًا للهزيمة وخسر 4 مباريات فقط، كما يملك أقوي هجوم وأقوي دفاع في المجموعة الثالثة وسجل 46 هدفًا ودخل مرماه 16 هدفًا بالتساوي مع الجمهورية شبين.

من جانبه أعرب أحمد عبدالرءوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، عن سعادته بعودة البلدية لمكانه الطبيعى في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الإنجاز لم يكن يتحقق سوى بالصبر وتحلي جميع أفراد المنظومة بالثقة.

وأكد أحمد عبدالرءوف أنه كان لديه خارطة طريق من بداية الموسم تم العمل عليها جيدًا بداية ببناء فريق جماعي يفتقد لوجود نجوم من أصحاب الأسماء اللامعة وخلال فترة الإعداد خاض الفريق عددًا كبيرًا من المباريات الودية، إضافة للتدريبات ورغم تراجع النتائج في بعض الفترات كان دور مجلس الإدارة الذي يثق في الجهاز الفني واللاعبين.

وعن تخطيطه للعب الموسم المقبل في الدوري الممتاز أكد أحمد عبدالرءوف أنه سيكون هناك تجهير للعب في دوري الأضواء وأنه سيحافظ على عدد كبير من اللاعبين الذين ساهموا في صعود الفريق وهناك جلسة ستجمعه مع مجلس الإدارة لتحديد الأوضاع في الموسم المقبل.