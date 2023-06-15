"باكين" تتحول للربحية وتحقق 26 مليون جنيه خلال 9 أشهر

كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن أن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، تحولت الشركة من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي.

وأوضحت باكين في بيان للبورصة، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 25.99 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل خسائر بقيمة 856.16 ألف جنيه مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 733.89 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 663.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الربحية خلال التسعة أشهر لتحقق 5.14 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 1.14 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 19.5 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل خسائر بقيمة 12.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 486.39 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 427.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.