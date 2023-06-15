صحة الدقهلية: عقد اختبارات المرحلة الخامسة لـ86 صيدلياً للالتحاق بوحدات الصيدلة الإكلينيكية

عقدت إدارة الصيدلة أمس الاختبارات النظرية لعدد ٨٦ صيدلياً للعمل كصيدلي اكلينيكي بعدد ٢٢ مستشفى تابعة لصحة الدقهلية

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وتحت رعاية الدكتورة أشواق السيد مدير الادارة العامة للصيدلة وتحت اشراف الدكتورة رشا نور الدين مديرة ادارة التفتيش الصيدلي الحكومي ومتابعة مفتشى الصيدلة الاكلينيكية.

وقالت الدكتورة أشواق السيد مدير إدارة الصيدلة أن هذه الاختبارات تأتى ضمن المرحلة الخامسة للصيدلة الاكلينيكية وذلك امتدادا لجهود التفتيش بالمحافظة لزيادة أعداد الفرق ورفع كفاءة الصيدلة الاكلينيكية.

ولفتت إلى أن تطبيق مشروع الصيدلة الإكلينيكية بدأ بعدد ٣ مستشفيات العنايات والحضانات والكلي وامتد إلى نحو ٢٢ مستشفى الآن، مشيرة إلى أن الصيدلة الإكلينيكية، تؤهل الصيدلي كى يكون شريك للطبيب في الوصفة العلاجية في مختلف المستشفيات بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم مبادرة طبية علاجية مجانية بقرية نوسا الغيط التابعة لمركز اجا وذلك تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى وبحضور قيادات الطب العلاجي بالمديرية، حيث تم توقيع الكشف على 3028 مريضاً بمشاركة ٤٥ طبيباً من كافة التخصصات و٣٠ ممرضة وبالتعاون مع الإدارة الصحية باجا وبمستشفيات (أجا - ميت غمر - السنبلاوين - طلخا - رمد المنصورة ).

كما ضمت المبادرة تخصصات (توليد نساء - الكلى - الجراحة -الجلدية- تنظيم الأسرة - الباطنة - العظام - الصدر - الرمد - المخ - الجلدية ).

وقد جاء بيان المبادرة كالتالى: الرمد 297، الجلدية 251، العظام 295، القلب 130، الأطفال 415، الباطنة 353، المخ والأعصاب 102، الصدر 64، الحميات 33، الأنف والأذن 219، النساء والتوليد 200، الجراحة 200، الكلى والمسالك 172.

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