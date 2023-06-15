"التموين" خلال 9 سنوات.. تطوير 378 مكتبا وانخفاض فترة أداء الخدمة لـ5 دقائق

استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن أبرز المشروعات خلال الـ9 سنوات الماضية، منها تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين، بتطوير 378 مكتبا، ما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف على ما كانت عليه قبل مشروع التطوير، وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل إلى ما بين 5-10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل إلى ما بين 7 : 15 يوم إضافة الى تقديم الخدمات الكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

كما جرى إتاحة فرص عمل لـ(2730) لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية، وجاري إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بـ332 مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية تزامنا مع إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الأولى.

وتضمن تقرير وزارة التموين عن أبرز مشروعات تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية، حيث تم تطوير 49 مكتبا خلال المرحلة الأولى والثانية، وجاري تطوير 32 مكتبا خلال المرحلة الثالثة، لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد، كذلك ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة والخدمات الإلكترونية للسجل التجاري بجانب تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، سجلت أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من "التين، زيت الزيتون، وعنب براني"، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.