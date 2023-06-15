الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل: الرئيس السيسى وجه بأن تكون مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات

وزير النقل
وزير النقل

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن تكون مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وأضاف الوزير- خلال افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، بحضور الرئيس السيسي اليوم الخميس- أن الحكومة المصرية بدأت في وضع أسس ومناهج لتنفيذ توجيه الرئيس السيسي، حيث قامت وزارة النقل بتنفيذ مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في عدة محاور، تمثلت في خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج سواء (زراعي أو صناعي أو تعديني أو خدمي) وما بين الموانئ البحرية التي يتم خلالها عمليات استيراد وتصدير مستلزمات الإنتاج بواسطة وسائل نقل سريعة وآمنة، ومرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية. 

وأشار إلى أنه من أهم هذه الممرات، هو ممر (السخنة / الإسكندرية) اللوجستي، ويبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر، وحتى ميناء الإسكندرية الكبير على البحر المتوسط، ويربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع مرورًا بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان، الواصل بخط السكة الحديد (الروبيكي/ القاهرة/ السويس).

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