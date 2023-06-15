برلمانى: حديث الرئيس لسكان قرية "الأبعادية" مصارحة للشعب المصرى

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرية الأبعادية بالبحيرة تعكس إصرار الرئيس على الانحياز للفئات البسيطة وسكان الريف، كما كشف عن وجود إرادة سياسية قوية لتطوير الريف المصري وتنفيذ أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر.

وأضاف النائب عمرو عكاشة أن سكان القرية استقبلوا الرئيس بحب وتقدير بعدما شاهدوا بأعينهم التطوير الحادث على الأرض وجهود الدولة في تنمية الريف من مشروعات خدمية وتنموية، مؤكدًا أن حوار الرئيس مع سكان القرية كشف عن حرص الرئيس على مصارحة ومكاشفة الشعب المصري بالتحديات التي واجهت الدولة في السنوات الماضية والحلول غير التقليدية للخروج من الأزمة.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على طرح كل المعلومات أمام الشعب حتى يعرف الحقائق من أعلى رأس في الدولة، وهذا يؤكد أننا نعيش أزهى عصور الديمقراطية والمكاشفة والمصارحة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس كان حريصًا على نسب ما تحقق من إنجازات ومشاريع على الأرض إلى الشعب المصري والحكومة، وشدد على أن صاحب الإنجاز الأول هو الشعب المصري الذي تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي وتداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بصبر كبير.

وأضاف أن الرئيس السيسي أنجز ما وعد به رغم الظروف المحلية والعالمية ورغم التحديات التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية ونجح في العبور بمصر إلى بر الأمان والانطلاق بها إلى آفاق واسعة في التنمية.