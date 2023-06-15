"صناعة الشيوخ": المؤتمر الوطنى للشباب منصة مفتوحة للحوار

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب "إرادة جيل"، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر الوطني للشباب الذي تم تنظيمه بالإسكندرية وبحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر جامعة برج العرب التكنولوجية، فرصة كبيرة للشباب للتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم بكل حرية وشفافية، وأن هذا المؤتمر يُعد منصة حوارية مفتوحة للحوار والتعبير عن الآراء تعكس تبني الدولة لفكر جديد، من خلال تبادل الرؤى والأفكار بين الشباب ومؤسسات الدولة، مشيدًا بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الذي اتسم بالمصارحة والمكاشفة.

وأضاف "تيسير مطر" أن المؤتمر الوطني للشباب يجسد اهتمام الدولة بالشباب وفتح آفاق جديدة للتلاقي والحوار معهم والسعي لإشراكهم بفعالية في صنع القرار بمختلف القضايا الوطنية والاستفادة من طاقاتهم وآرائهم في مد مشروعات التنمية وطرح الرؤى المساهمة في تحويل التحديات الحالية لفرص من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

وأشاد وكيل صناعة الشيوخ بالإنجازات التي تتم على أرض الواقع، موضحًا أن تلك المشروعات القومية تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطن المصري، مضيفًا أن حديث الرئيس السيسي حول سعر الصرف يؤكد أن القيادة السياسية تشعر بالمواطن والوضع الاقتصادي لكل الفئات وكذلك رسالة طمأنينة، حيث أوضح أنه لا يمكن أن يكون هناك تعويم قد يضر بالناس، هي رسالة واضحة ومعلومة بطبيعة الحال والضرورة، والتأكيد عليها من قبل القيادة السياسية أمر ضروري، مضيفًا أن الدولة تسعى لسد الفجوة الدولارية.