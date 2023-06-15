الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرارات بالموافقة على تجنس 59 مواطنًا بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، 3 قرارات لوزارة الداخلية بالإذن لـ 59 شخصًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، مع عدم احتفاظ 17 منهم بالجنسية المصرية.

وجاء نص القرار رقم 968 لسنة 2023 تضمن الإذن لـ17 موطنًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

فيما تضمن القرار رقم 969 لسنة 2023 تضمن الإذن لـ21 موطنًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وشمل القرار رقم 976 لسنة 2023 تضمن الإذن لـ21 موطنًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، حيث تنص المادة 10 من القانون على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

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188213-تابع-قرار-رقم-968-لسنة-2023

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