لأسباب تتعلق بالصالح العام.. إبعاد شخصين سوريين وآخر كيني خارج البلاد

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم 975 لسنة 2023، بإبعاد كيني الجنسية، و شخصين سوريين الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، كما قرر إبعاد سوري الجنسية آخر خارج البلاد لذات الأسباب.

وجاء في قرار وزير الداخلية رقم 975 لسنة 2023 أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 22-5-2023، بشأن طلب إبعاد كيني الجنسية وسوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، تقرر أن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من FREDRICK SHITSUKANE MUSINDAI كيني الجنسية - مواليد 7 /3 / 1972م، كذا تقرر إبعاد بسام موفق الحبش سوري الجنسية - مواليد 10/ 1 / 1986م.

كما قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في القرار رقم 939 لسنة 2023، بـ إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 17/ 5/ 2023 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية أحمد تامر الدرويش سوري الجنسية– مواليد 30 / 1 / 2004 م خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.