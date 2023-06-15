الطيران المدني خلال 9 سنوات.. افتتاح 5 مطارات جديدة ومبنى صديق للبيئة

نجح قطاع الطيران المدنى افتتاح 5 مطارات جديدة ومبني صديق للبيئة وتجديد أسطول الناقل الوطني كأحد أهم المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.

وأولت وزارة الطيران اهتماما كبيرا لتطوير منظومة المطارات المصرية حيث تم افتتاح خمس مطارات جديدة وتطوير ورفع كفاءة العديد من المطارات أسماها القطاع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الطيران المصرى وهى مطارات العاصمة الإدارية وسفنكس وبرنيس والبردويل والعلمين. وإنشاء وحدة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة.

مطارات تم افتتاحها رسميا

مطار سفنكس:

أنشئ مطار سفنكس لتخفيف التكدس عن مطار القاهرة، وتنشيط "سياحة اليوم الواحد"، نظرًا لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة،وخدمة سكان محافظات الجيزة،والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والمنوفية ووقد بدأ تشغيل الرحلات الداخلية فى الأول من نوفمبر 2022 من خلال شركة ايركايرو الذراع الاقتصادى منخفض التكاليف لمصر للطيران وبدء تشغيل الرحلات الدولية فى الأول من ديسمبر 2022، وقد شملت أعمال التوسعة زيادة المساحة الإجمالية للمبنى لتصل إلى 24 ألف متر مسطح بدلاً من 3600 متر، بما يزيد من طاقة المطار الاستيعابية إلى 900 راكب/ ساعة بدلا من 300 راكب/ ساعة لتبلغ طاقته الإجمالية نحو مليون ومائتي ألف راكب سنويًا وتطوير المكاتب الإدارية ومنطقة الأسواق الحرة، وغرفة التحكم والمراقبة ومنظومة الكاميرات ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية ومهبط الطائرات،واستكمال مراحل تشغيل الأنظمة التقنية والأمنية بالمطار،واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة "الليد" بصالات المطار والمكاتب الإدارية، وكذلك دراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة مباني المطار بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني لتحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة البيئية.

مطار العاصمة :

مطار العاصمة الإدارية الجديدة يقع جهة الشرق من مطار القاهرة ويتكون من مبنى ركاب بمساحة 4000 متر بسعة 300 راكب/ ساعة. ويحتوي المبنى على عدد(6)كاونترات للوصول، و(4) كاونترات للسفر و(2) سير حقائب، قاعة لكبار الزوار و6 كاونترات لشركات الطيران كما تم تزويد المطار بأحدث كاميرات المراقبة وأنظمة الكشف X-Ray ونظام للإنذار الآلي ضد الحريق، وتم إنشاء ممر جديد يسع ٨ طائرات وساحة انتظار السيارات تسع ٤٠٠ سيارة و٢٠ أتوبيس.

مطار برنيس:

يعُد مطار «برنيس» من المطارات الواعدة لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، نظراً لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء بالمقاصد السياحية، وتميزها بموقع فريد على ساحل البحرالأحمر بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة المحيطة بالمطار الذى يقع جنوب مدينة مرسى علم ، ويتكون من صالة ركاب بسعة 600 راكب / ساعة وممر بطول 3650 متراً، وعرض 60 متراً، وترمك يسع نحو 8 طائرات، و 47 منشأة فنية وإدارية وخدمية .

مطار البردويل:

يقع المطار وسط سيناء في منطقة المليز لخدمة المناطق الصناعية، والزراعية في سيناء.. وتشمل أعمال إنشاء وتطويرالمطار مبنى للركاب سعة 300 راكب / ساعة وممر رئيسي بطول 3350 مترًا وعرض 60 م وترماك للطائرات يسع 8طائرات وبرج للمراقبة الجوية ومبنى للأرصاد ومنشآت إدارية وخدمية وفنية

مطار برج العرب وإنشاء أول مبنى ركاب صديق للبيئة

يتم حالياً إنشاء أول مبنى ركاب صديق للبيئة فى مصر،يستوعب 4 ملايين راكب سنويا بمساحة إجمالية 36000 مترلتصل السعة الاستيعابية للمطار( 6 ملايين راكب ) سنويا ومخطط الانتهاء منه فى مارس عام 2023 ليستوعب حجم حركة الركاب المتوقعة حتى 2030 حسب الدراسات إلى جانب رفع كفاءة الممر الرئيسي طبقا لتشريعات الطيران المدني إنشاء نظام صرف متكامل للأمطار ، إنشاء تاكسى جوى جديد بجميع تجهيزاته وربطه بالحقل الجوى القديم وإنشاء طرق خدمية ورفع كفاءة تأمين سلامة هبوط وإقلاع الطائرات بما يتوافق مع المعايير الدولية ضماناً لسلامة وأمن الطيران المدني ورفع كفاءة التشغيل بالمطار.

مطار العلمين:

يشهد مطار العلمين أعمال تطوير تشمل زيادة طاقته الاستيعابية إلى 400 راكب/ساعة.. كما يجرى حاليا تطوير الحقل الجوى ليستوعب 45 طائرة وتم الانتهاء من توسعة الممر الحالى ليستوعب الطائرات الكبيرة وإنشاء ممر جديد بطول 4 كيلو مترات وعرض 45 مترا وإنارة الممرات بمنظومة جديدة وربطها ببرج المراقبة الجوية ومحطة للخدمات الأرضية وتموين الوقود ومحطة للكهرباء ويستوعب بارك المطار حاليا ٤٠٠ سيارة و١٥٠ أوتوبيس

مطار برنيس

تضمنت اعمال التطوير مشروع الإنارة الثابتة لمطار برنيس ، مشروع شراء عد 2 مكنسة ممرات مشروع التجهيزات الكهروميكانيكة لمحطة انارة الممرات الجدوى من المشاريع زيادة تأمين المطار تطوير أنظمة الملاحة وانشاء مبنى سكنى للعاملين. مشروع توريد وتركيب محطة التردد العالى HF بمركز الملاحة إنشاء مبنى سكني للعاملين بمطار برنيس يسع 168 فرد ومكون من طابقين

وحدة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة

تم إنشاء محطة الطاقة الشمسية فوق الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي بقدرة 300 كيلو واط / ‏ساعة وذلك بنظام خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة، ووضع أماكن لاستخدام الكهرباء المستخلصة من ‏الطاقة الشمسية ( الشواحن الشمسية ) في مناطق الترانزيت وصالة كبار الزوار و صالات الوصول. وتم ‏تركيب نظام القياسات اللازمة بالوحدة لقياس مؤشرات أداء النظام الشمسي ومعدلات تبادل الكهرباء من ‏نظام الخلايا الشمسية وإلى الشبكة الكهربائية والعكس طبقاً لضوابط وإجراءات شركة التوزيع المختصة، ‏إضافة إلى قياس نسبة الوفر في استهلاك الكهرباء المنتجة مقارنة بالطرق التقليدية.‏

مطارات جاري تطويرها

مطار سانت كاترين

تسعي الدولة لتحويل مدينة سانت كاترين إلى مدينة عالمية في السياحةً الدينية لذلك دخلت المدنيةً في خطة الدولة للتطوير وبدأت رسميا عمليات تطوير مطار سانت كاترين الذي يعد من المطارات المصرية السياحية المهمة الذي سيحقق أهداف الدولة في تنشيط السياحة الدينية والبيئية بالمدينة. واحد اهم المشروعات التي توالي اهتمام الدولة لاحياة مشروع التجلي الاعظم بسانت كاترين وبلغت تكلفة تطوير مطار سانت كاترين ٢ مليار جنية ومن المقرر افتتاحه نهاية العام الجاري لضرورة احياء تلك المدينة ذات التاريخ العظيم

وتشمل أعمال التطويرزيادة مساحة مبنى الركاب ورفع كفاءته وبناء مبنى جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 80 راكب/ ساعة إلى 600 راكب/ساعة وتطوير الممر الحالي، لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار لخدمة المنطقة السياحية و إنشاء "ترماك" جديد يسع 8 طائرات إلى جانب الترماك الحالي الذي يسع 3 طائرات، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 11 طائرة، وإنشاء مدخل جديد للمطار وساحة انتظار سيارات تسع 100 سيارة وتطوير سور المطار .

مطار الخارجه

مشروع صيانة الممر الرئيسي والممر المساعد بمطار الخارجة جدوى المشروع: لتأمين سلامة هبوط واقلاع الطائرات مدى تأثير المشروع على الإقتصاد القومي: ايجاد فرص عمل غير مباشر مختلفة من خلال شركات المقاولات والعاملين بها وتقليل نسب البطالة

مطارات تم تطويرها

مطار شرم الشيخ :

تصدر مطار شرم الشيخ قائمة تطوير مشروعات التنمية المستدامة لما شهدته المدينة من أحداث ومؤتمرات هامة فيضوء الحركة السياحة الوافدة على مدار العام مما جعله فيم قدمة خريطة التطوير الدائم وقد شهد المطار العديد منأعمال التطوير والتوسعة تزامنًا مع استضافة مدينة شرمالشيخ لقمة تغير المناخ 27 cop وشملت

أعمال التطوير:

تم زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 10 ملايين راكب سنويا بدلا من 7.5 مليون راكب، كما ستتم زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنوياً، وزيادة البوابات من 8 إلى 12 وزيادة مساحات صالات السفر والوصول ومناطق انتظار الركاب ليستوعب الزيادة المستقبلية فضلًا عن تعزيز المنظومة الأمنية، وتطوير منظومة السير ونقل الحقائب وتركيب منظومة الكشف باستخدام الأشعة CT،وإحلال وتجديد وتركيب أنظمة الإنذار الآلي و الإطفاء التلقائى للحريق لمحطات الأقمار الصناعية والإتصالات، حيث تم توسعة مبنى الركاب رقم(2) وزيادة مواقف السيارات إلى 67 موقفا لانتظار الطائرات بما يسهم في رفع قدرة المطار علي استيعاب الزيادة في حركة الطائرات مستقبلا.تم تنفيذ محطات طاقة شمسية من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية للمطارات لتقديم الدعم الفني في تنفيذ محطة طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ.

مطار الغردقة:

تم تطوير المطار لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة ويضم المبنى عدد 72 كاونترا لإنهاء إجراء السفر والوصولوكاونترين لخدمة الأمتعة كبيرة الحجم، كما تم تطوير البنية التحتية لمنطقة إجراءات السفر الدولى ومنظومة السيور منطقة فرز الحقائب للمغادرين من خلال العمل بنظام نقل إلى يحتوى على 6 سيور لنقل حقائب الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين وتم تركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية ونظام تحكم إلكترونى وزيادة السعة التخزينية للكاميرات، وتركيب منظومة إضافية للكشف الآلى لمنطقة سيور نقل الحقائب وتطوير منظومة الإنذار وإطفاء الحريق التلقائى، بالإضافة إلى تركيب بوابة بيومترية إضافية وأجهزة للكشف عن المتفجرات كما تم إنشاء ترماك جديد ليسع عدد 12 موقفا للطائرات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة .

مطار القاهرة الدولي بوابة مصر الاولي

‎ ‎تطوير شبكة الطرق ..زيادة المساحات الخضراء..فروع جديدة لعلامات تجارية ‏عالمية‎ ‎

شهد مطار القاهرة الدولى تطويرا كبيرا فى مستوى الخدمات المقدمة لكل رواد ‏المطار من ‏مسافرين ‏ومودعين ومستقبلين من خلال رفع كفاءة شبكة الطرق ‏الداخلية المؤدية إلى مباني المطار الثلاثة ‏لتيسير ‏الحركة وزيادة المساحات ‏الخضراء والتشجير وافتتاح فروع جديدة لعلامات تجارية عالمية ‏بالمطار ورفع كفاءتها، ‏والتركيز‏على الهوية البصرية ‏بمحيط مباني الركاب والعناية بالمسطحات الخضراء والتشجير وعلى صعيد الخدمات المقدمة للركاب ‏والمستقبلين والمودعين في السفر ‏والوصول حرصت شركة ميناء ‏القاهرة الجوي على التوسع في جذب ‏عدد من ‏العلامات التجارية العالمية بمجال الأغذية ‏ وفيما يتعلق بترشيد استهلاك ‏الطاقة الكهربائية فقد تم إصدار تعليمات صارمة ‏بالتوفير في استخدام ‏الإضاءة في كافة المواقع واستبدال ‏جميع اللمبات ‏الكهربائية بأخرى موفرة‎.‎ وزيادة‎ ‎‏ السعة الكلية لمنظومة سيور الحقائب ‏بمطار القاهرة الدولي لتصل إلى ١٢ ألف ‏حقيبة في الساعة بدلا من ‏‏٤٨٠٠ حقيبة في الساعة قبل تنفيذ ‏المشروع‎.‎‏ ومن المتوقع الإنتهاء من ‏المشروع قبل نهاية العام ‏الحالي، أو النظام التقني المشغل ‏لمنظومة ‏السيور الجديدة بمطار القاهرة الدولي يتميز بأنه ‏الأحدث في العالم من حيث ‏المرونة في حركة ‏الحقائب وتتبعها وتأمينها بواسطة أجهزة تأمين ‏ومراقبة ‏بجميع الرحلات القادمة والمغادرة من المطار‎.‎‏ ‏كما أن ‏نظام سيور الحقائب ‏الجديد بمطار القاهرة الدولي يتميز بالربط والتكامل بين ‏مبنى الركاب رقم 3 ‏ومبنى الركاب رقم 2 من ‏خلال تبادل رسائل الحقائب بين ‏النظامين لإتاحة تبادل وفرز الحقائب بين ‏المبنيين من خلال سيور الربط‎.‎

المطارات المصرية إنجازاً كبيراً على مستوي القارة الإفريقية

كما حققت المطارات المصرية إنجازاً كبيراً على مستوى القارة الإفريقية فى حركة الركاب والشحن الجوى حيث تصدر مطار القاهرة الدولى القائمة التى أصدرها المجلس الدولى للمطارات ACI لأول عشر مطارات إفريقية من حيث حجم حركة الركاب فى عام 2021 كما جاء مطار القاهرة فى "المركز الثانى" فى حركة شحن البضائع، وحصل مطار الغردقة على المركز الخامس ومطار شرم الشيخ المركز الثامن ضمن أول عشر مطارات إفريقية من حيث عدد الركاب وفقا لإحصاءات المجلس الدولى للمطارات وقد حقق مطار القاهرة " المركز الأول " إفريقياً بعدد ركاب بلغ 11 مليون و346 ألف راكب متفوقا على مطارات جنوب إفريقيا ونيجيريا واثيوبيا والمغرب وكينيا وشهدت عام 2022 تشغيل مطاري سفنكس ومبنى الركاب (2) بشرم الشيخ وأعمال تطوير مختلف المطارات في ضوء تحقيق أهداف التنمية لشاملة ورؤية الدولة المصرية 2030 .

تجديد أسطول الناقل الوطني وانشاء كيان اقتصادى منخفض التكاليف

تعاقدت مصر للطيران علي 8 طائرات جدثة وصلت اولي الطائرات فبراير الماضي من المقرر ان تصل ٧ طائرات اخري جديدة لمطار القاهرة الدولي من نفس "طراز آيرباص A321neo " تباعا بعد ان يتم تسلمها في مصنع إيرباص بمدينة تولوز الفرنسيةخلال الاشهر المقبلة ليصبح اسطول مصر للطيران بعد تسلم جميع الطائرات ٧٨ طائرة

كيان اقتصادى منخفض التكاليف

كما قامت وزارة الطيران المدنى تطبق نموذج الطيران منخفض التكاليف من خلال شركة إير كايرو التابعة لوزارةالطيران والتى تعد الذراع الاقتصادى منخفض التكاليف لشركة مصر للطيران حيث تسير رحلاتها من مختلف دول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية فضلا عن الطيران الداخلي من مطار شرم الشيخ إلى مطارات الأقصر وأسوان وسفنكس، ومن منطقة الشرق الأوسط والدول العربية إلى مطار القاهرة . وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على دعم وتنشيط الحركة السياحية والجوية إلى مصر واهمية إنشاء كيان منخفض التكاليف.

ومن المقرر أن تبدأ شركة اير كايرو في تسلم أولى طائراتها خلال أسابيع قليلة، حيث تتسلم خلال شهر مارس ٣ طائرات جديدة لتنضم الي اسطولها ويبقي ثلاث طائرات اخري يتم تسليمهم لأسر كايرو تباعا ومن المقرر ان يصل اسطولها بعد استلام ٦ طائرات إلى ٣٠ طائرة قبل نهاية مارس المقبل وذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتحديث أسطول الشركة بعد ان تم اعتمادها الذراع الاساسي للطيران منخفض التكاليف لشركة مصر للطيران وذلك بالتكامل مع الشركة الوطنية بالتشغيل من مختلف دول العالم وذلك بهدف فتح نقاط جديدة في إلى المقاصد السياحية التي ترغب في زيارة مصر وتعتمد علي الطيران منخفض التكاليف.

التوسع في شبكة الخطوط الجوية ..وفتح أسواق سياحية جديدة

احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران فى السابع من مايو عام 2022 بمرور 90 عاما على إنشائها كأول شركة طيران فى منطقة الشرق الأوسط وسابع شركة طيران فى العالم وضعت الشركة خطة طموح لتوسعة شبكة خطوطها حيث تم فتح خطوط وأسواق جديدة وإعادة تشغيل عدد من الخطوط التى توقفت فى أثناء جائحة كورونا بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية إلى المقاصد السياحية المصرية كما قامت مصر للطيران بتشغيل خطوط جوية إلى كل من مدينة " دبلن " الأيرلندية فى يونيو الماضى حيث تقرر تشغيل الخط الجديد بين القاهرة ودبلن بمعدل ٤ رحلات أسبوعياً، وتشغيل خط جديد إلي عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية "كينشاس".

الطيران المدنى واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

نجحت وزارة الطيران المدنى في التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية للحد من التلوث البيئى حيث طبقت استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة وفق توجهات الدولة المصرية قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بتشغيل أول رحلة بخدمات ومنتجات " صديقة للبيئة " فى يناير 2022 من القاهرة إلى باريس " لتكون الرحلة الأولي من نوعها لشركة طيران فى القارة الإفريقية ،، كما قامت شركة مصر للطيران بتسيير ثانى رحلة بخدمات ومنتجات "صديقة للبيئة" من القاهرة إلى أثينا، كما تم تسيير 4 رحلات بخدمات صديقة للبيئة إلى كل من برشلونة ، كوبنهاجن، فيينا، أثينا بهدف الحفاظ على البيئة حيث يولى قطاع الطيران المدنى المصري أهمية كبيرة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.. وجاءتهذه الرحلة تزامنا مع احتفال وزارة الطيران بالعيد القومي الثاني والتسعين للطيران المدنى المصرى الذى يوافق٢٦ يناير من كل عام.

رحلات طيران باستخدام الوقود الحيوى

للحد من التلوث البيئي وتخفيض الانبعاثات الكربونية طلقت الشركة الوطنية مصر للطيران أول رحلة تجارية للشركة بالوقود المستدام من مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس إلى مطار شرم الشيخ مباشرة تزامنا مع قمة المناخ بالتعاون مع شركة Neste التى تعد من أكبر الشركات العالمية الرائدة فى مجال إنتاج وقود الطائرات المستدام.

ووفقاً لخطة وزارة الطيران لترشيد استخدام الطاقة من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات المكثفة بالتزامن مع خطة الدولة لتوفير الطاقة قامت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتغيير نمط الإضاءة بمطار القاهرة وتقليل استخدام الأجهزة وفصل الإنارةفي غير أوقات التشغيل واستبدال أنظمة الإضاءة إلى نظام الليد بسور مطار شرم الشيخ وإنارة الترماك مطارى سفنكس والعاصمة، وتنفيذ محطة سيدي براني للمساعدات الملاحية لتعمل بالكامل عن طريق الطاقة الشمسية وإحلال وتجديد ورفع كفاءة جميع محطات الملاحة ومعدات منظومة التغذية الكهربية لأنظمة أعلي كفاءة وأكثر اعتمادية وتوفيراً للطاقة كماتم تطوير منظومة قياس الضوضاء، وملوثات الهواء بالمطارات. المصرية

الطيران.. والتحول الرقمي:

تطبق وزارة الطيران استراتيجية متكاملة لتعزيز التحول الرقمى فى مختلف أنشطة الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها وقد شاركت وزارة الطيران المدني فى البرنامج التدريبي بعنوان " التهيئة للتحول الرقمى" ضمن الدورات التدريبية الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري بالدولة والمنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يستهدف تدريب القيادات والعاملين.

كما أطلقت شركة مصر للطيران للخدمات الطبية خدمات " الإلكترونية " الجديدة من خلال خطة متكاملة للشركة القابضة لمصر للطيران لتحديث الشبكة المعلوماتية و"رقمنة" الخدمات التى تقدمها مصر للطيران بالتنسيق مع قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران لتطوير البنية المعلوماتية بمستشفى مصر للطيران. في مختلف الأنشطة والبرامج التدريبية لتحقيق استفادة مشتركة تدعم منظومة التحول الرقمي واستخدام تقنيات الثورة الصناعية والاستفادة من التطور التكنولوجي الكبير فى مجال الطيران وميكنة ورقمنة أنشطة الطيران والتدريب.