الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إنشاء 34 ألف مشروعا للأمهات.. 20 تدخلا من "التضامن" لمكافحة عمل الأطفال

عمل الأطفال
عمل الأطفال

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدد من التدخلات لمكافحة عمل الأطفال، فى إطار دعم نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز وتمكين الأسر الأولى بالرعاية وأهمها الدعم النقدي المشروط للأسر تحت خط الفقر لحمايتها من الفقر وعدم دفعها للزج بالأطفال في سوق العمل.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني اتخاذ عدد من التدخلات لمواجهة عمل الأطفال وهي:-

- تشجيعهم على المواظبة على الحضور بالمدارس ومتابعة ورصد حالتهم الصحية، وتقديم الدعم والرعاية لهم.

- تنفذ برنامج الفرص التعليمية لحماية الأطفال من التسرب من التعليم.

- إجراء البحوث والدراسات اللازمة حول الفجوات التشريعية بقانون الطفل ذات الصلة بعمل الأطفال.

- تطوير ومتابعة الخطة الوطنية لمكافحة أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر 2018 - 2025، والتي أطلقتها الحكومة في عام 2018 بدعم من منظمة العمل الدولية.

- إقامة 71 مركزاً للتكوين المهني على مستوى الجمهورية.

- تحرص المراكز على تدريب الأطفال مهنياً وفي سن العمل القانوني.

- يقوم المركز بالتدريب والتعليم للفئات المتسربة من التعليم الإلزامي من فتيات وبنين ويتم تدريبهم على كافة أنواع الحرف والمهن.

- 863 عدد الخريجين من مراكز التكوين المهن حتى الآن.

- إعداد مشروع للإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا.

- إجراء الوزارة حوارًا وطنيا حول المواد المقترح تعديلها بقانون الطفل ومشاركة التعديلات مع اللجنة.

- الإعداد لتنفيذ معرض فني من إعداد الأطفال العاملين وأحد المتخصصين بالأسمرات يعبر عن آراء الأطفال في قضاياهم ومشكلاتهم في العمل وأحلامهم وآمالهم.

- تنفيذ أكثر من 34 ألف مشروع لأمهات أطفال المدارس في أكثر من 10 محافظات حتى الآن.

- تمتلك الوزارة 17 مركزا للطفل العامل في 14 محافظة.

- تعمل المراكز على التصدي لعمل الأطفال عبر الخدمات المقدمة وأهمها تقديم الرعاية والحماية للأطفال في أنواع خطيرة من الأعمال وحل المشكلات التي تواجه الأسر التي تدفع بأطفالها لسوق العمل.

- توفير الخدمات الاجتماعية والنفسية لإعلاء المصلحة الفضلى للأطفال وكفالة حقوقهم المتكاملة، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر.

- إطلاق برنامج صرخة وهو برنامج لتعليم وتشجيع الأطفال على استخدام الفنون والإعلام لنشر الوعي بحقوقهم وتعبئة مجتمعاتهم لمكافحة عمل الأطفال.

- المشروع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الحكومة الهولندية.

- يركز المشروع على تحسين التشريعات والسياسات الوطنية من أجل تلبية الاحتياجات والحقوق الأساسية للأطفال العاملين أو المعرضين لخطر عمل الأطفال والتسرب من التعليم.

- يقوم البرنامج على إتاحة إقراض ميسر ومتناهي الصغر للأمهات والآباء بما يحسـن من المستوى الاقتصادي للأسر ويحمي أطفالها من التشغيل للحماية من العوز.

- تنفذ المؤسسة العامة للتكافل البرنامج الذي بلغ رأسمال الإقراض فيه نحو 140 مليون جنيه.

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الأسر الأولى بالرعاية الاقتصادي والاجتماعي البحوث والدراسات التسرب من التعليم الحماية الاجتماعية

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