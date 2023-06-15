الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في عيد ميلادها .. أزمات في حياة هالة صدقي

هالة صدقي
هالة صدقي

تحتفل الفنانة هالة صدقي، بعيد ميلادها اليوم، حيث قدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأدوار المميزة كان آخرها دور "الملكة صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عُرِضَ خلال شهر رمضان الماضي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وحظي بإعجاب الجمهور. 

وبالتزامن مع عيد ميلاد هالة صدقي، نقدم في السطور التالية، أزمات هالة صدقي في حياتها مع الرجال:

ولدت هالة صدقي عام 1961 واسمها الحقيقي هالة جورج يونان، وحصلت على ليسانس الآداب عام 1981، وعملت في عدد من الأعمال التلفزيونية في بداية حياتها، واستطاعت أن تحقق شهرة كبيرة في عالم الفن.

تعرضت هالة صدقي، لأزمة كبيرة خلال زواجها الأول من مجدي ويليام التي تحدت الجميع من أجل الانفصال عنه، وقررت الكنيسة الأرثوذكسية الموافقة على طلاق هالة صدقي من زوجها.

وعقب ذلك تزوجت من المحامي سامح سامي زكريا، لكنها لم تستمر معه أيضًا على الرغم من إنجابها طفلين تؤام غير متطابق منه، حيث نشب خلاف كبير بينهما، واتهمت هالة صدقي، زوجها بالتشهير بها، واستمرت الأزمات برفع سامح زكريا دعوى قضائية ضد هالة صدقي. 

وطلبت هالة صدقي الخلع من زوجها الثاني، وبالفعل انفصلت عنه بعد ثماني أعوام في المحاكم، حيث قضت محكمة أسرة قصر النيل بطلاق الفنانة هالة صدقي رسميًا من زوجها سامح سامي، بعد أن حكمت لها المحكمة بكافة القضايا المتبادلة ليغلق هذا الملف نهائيًا.

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