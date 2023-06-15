نقابة الفلاحين: تقديم مذكرة توصيات للحوار الوطني لدعم الفلاح المصري

قال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة القلاحين الزراعيين، إن من اولويات جلسات الحوار الوطني دعم الفلاح المصري، حيث تم تقديم مذكره توصيات كان أبرز محاورها دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة والتقاوي والبذور الصالحة والجيدة والمعلومة المصدر.

وأضاف أبواللوز لـ"الدستور"، أن من أبرز تلك التوصيات تسعير المحاصيل الاستراتيجية مع تخفيض شريحة كهرباء الري، ليكون هناك ناتج هامش ربح للفلاح المصري، لاستمرار الفلاحة والاستفاده من الإنتاج الزراعي لدعم الإنتاج الغذائي.

جاء ذلك ضمن فاعليات لجنة الزراعة المقررة في اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، لتطرح عديد من المناقشات حول مستقبل القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية.

وسوف تتناول اللجنة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مخفضة لتوفير كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بالاسواق لتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى دور الدولة في دعم الزراعة من خلال توفير قروض ميسرة للفلاحين بأسعار مدعمه، كما تضمنت عودة الدورة الزراعية والإرشاد الزراعي بشكل أكبر، وأولويات الاستثمارات العامة ودور الدولة فى توفير مستلزمات الزراعية.

وتناولت اللجنة الزراعية مناقشة هيكلة التعليم الزراعي بشكل مناسب لسوق العمل.