جورى بكر على ذمة زوجها.. وهذا ما حدث

كشفت الفنانة جوري بكر عبر خاصية استوري في إنستجرام عن تعرض حسابها للاختراق، حيث نشر أحد المجهولين شائعة عن طلاقها.

وكتبت جوري عبر خاصية ستوري: "أنا مش قادرة أتكلم وأعصابي تعبانة، شكرًا جدًا لكل الناس اللي اتواصلت معايا.. واحد أو واحدة عايزين ينتقموا مني بالطريقة القذرة دي، الأكونت اتهكر وكل ده حصل في ثانية.. أشكركم وقدر الله وما شاء فعل، جوزي راجل محترم ومعتقدش إنه ممكن يعمل معايا حاجة زي كده".

وقبل ساعات أعلن حساب جوري بكر عن طلاقها بشكل مفاجئ خلال الساعات الماضية، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام".

ونشر الحساب: "وجعل بينكم مودة ورحمة تم الانفصال بيني وبين الرجل المحترم زوجي وبتمنى له كل الخير وأرجوكم مش عايزة حد يتواصل معايا في أي تفاصيل لأني مش هرد على مكالمات شكرًا".