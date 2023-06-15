الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شمسية ومصحف.. محافظ مطروح يودع حجاج الجمعيات (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على توديع حجاج بيت الله الحرام من حجاج الجمعيات بمطروح وعددهم 46 حاجا بالإضافة إلى مشرف من مديرية التضامن الاجتماعي وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس. 

ورصدت “الدستور” الإجراءات التي تمت مع حجاج الجمعيات بمطروح من قبل مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي. 

جاء ذلك بحضور العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعى ومحمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة من أمام مبنى مديرية التضامن الاجتماعي.

وأهدى محافظ مطروح الحجاج شمسية تحمل شعار المحافظة للوقاية من حرارة الشمس وكذلك نسخة من المصحف الشريف مع تيسير أتوبيس لنقلهم من مطروح إلى مطار القاهرة ثم إلى الاراضي المقدسة مع متابعة وصولهم. 

وأكد توفير كافة سبل الراحة، وتذليل أى عقبات متمنيا لهم سلامة الوصول والعودة.. 

وقدم حجاج الجمعيات بمطروح الشكر إلى محافظ مطروح لحرصه على توديعهم وتذليل العقبات وتقديم سبل الراحة لهم.

IMG-20230615-WA0017
IMG-20230615-WA0017
IMG-20230615-WA0014
IMG-20230615-WA0014
IMG-20230615-WA0015
IMG-20230615-WA0015
IMG-20230615-WA0016
IMG-20230615-WA0016
IMG-20230615-WA0013
IMG-20230615-WA0013
IMG-20230615-WA0010
IMG-20230615-WA0010
IMG-20230615-WA0009
IMG-20230615-WA0009
IMG-20230615-WA0007
IMG-20230615-WA0007
IMG-20230615-WA0008
IMG-20230615-WA0008
IMG-20230615-WA0019
IMG-20230615-WA0019
IMG-20230615-WA0018
IMG-20230615-WA0018
الإدارة العامة للسياحة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تذليل كافة العقبات حجاج الجمعيات محافظ مطروح مطار القاهرة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: "كان فيه متفجرات فى مياه ميناء الإسكندرية قبل التطوير"

الرئيس السيسى: "الناس كانت بانية مدرسة وعمارة على ميناء الإسكندرية"

الرئيس السيسى: "كل طوبة بتتعمل فى البلد دى أنا معاها وشايفها"

الرئيس السيسى: تحويل الدولة إلى حالة أفضل يتطلب جهدًا كبيرًا

الرئيس السيسى: البنية الأساسية فى إفريقيا تحتاج آلاف مليارات الدولارات

انهيار منزل بالجيزة دون خسائر فى الأرواح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى