شمسية ومصحف.. محافظ مطروح يودع حجاج الجمعيات (صور)

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على توديع حجاج بيت الله الحرام من حجاج الجمعيات بمطروح وعددهم 46 حاجا بالإضافة إلى مشرف من مديرية التضامن الاجتماعي وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.

ورصدت “الدستور” الإجراءات التي تمت مع حجاج الجمعيات بمطروح من قبل مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعى ومحمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة من أمام مبنى مديرية التضامن الاجتماعي.

وأهدى محافظ مطروح الحجاج شمسية تحمل شعار المحافظة للوقاية من حرارة الشمس وكذلك نسخة من المصحف الشريف مع تيسير أتوبيس لنقلهم من مطروح إلى مطار القاهرة ثم إلى الاراضي المقدسة مع متابعة وصولهم.

وأكد توفير كافة سبل الراحة، وتذليل أى عقبات متمنيا لهم سلامة الوصول والعودة..

وقدم حجاج الجمعيات بمطروح الشكر إلى محافظ مطروح لحرصه على توديعهم وتذليل العقبات وتقديم سبل الراحة لهم.

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