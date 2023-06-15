بينها "ليلة العامية المصرية" بملتقى سيانا الثقافى.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

ما بين الأمسيات الفنية والثقافية، والمعارض التشكيلية، يحتشد اليوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023 بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي السابعة مساء، وتحت عنوان “ليلة العامية المصرية”، تعقد بملتقى سيانا الثقافي بمدينة أسنا، أمسية شعرية بالتعاون مع دار كيميت للنشر.

ويشارك في الأمسية الشاعرات: صفاء أبو صبيحة، رضا عبد النبي، وعدد من شعراء العامية المصرية بمدينتي الأقصر وإسنا، ويدير الأمسية الشاعر وليد ثابت.

ــ افتتاح معرض “فاصل أخضر”

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يفتتح دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "فاصل أخضر"، للفنانة التشكيلية إسراء كاظم، والذي تحتضنه قاعة نهضة مصر، بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر حتي يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري.

يهدف معرض "فاصل أخضر"، إلي إبراز تنوع الكائنات الحية والبيئات المختلفة المحيطة بنا، خاصة المجتمعات البيئية ذات التنوع العالي. ويعمل العرض علي تعزيز المفاهيم الخضراء والمستدامة، وتحويلها إلي رؤية جديدة ومتجسدة في وسيلة للحفاظ علي الحياة، وبالتالي، يعد اللون الأخضر رمزا للحفاظ علي الموارد الطبيعية والاستدامة، ولم يعد مجرد لونا.

ــ الفنان محمود عبد الحميد فى ضيافة الأمير بشتاك

وفي الثامنة مساء، يقيم بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا غنائيا للمطرب محمود عبد الحميد.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من روائع رواد الموسيقى العربية منها: "الدنيا ريشة لسعد عبد الوهاب، "اى والله" لمحمد فوزى، "وحياتك يا حبيبى " لسيد مكاوى، "قلبى ومفتاحه" لفريد الأطرش، "حمال الأسية" لفايزة أحمد"

يذكر أن محمود عبد الحميد خريج المعهد العالي للموسيقي العربية قسم غناء، تم اعتماده كمطرب بالإذاعة المصرية عام 1993، ويعمل حاليا كسوليست بفرقة "عبد الحليم نويرة" التابعة لدار الأوبرا المصرية.

ــ افتتاح معرض بستان الفسيفساء

وفي السابعة مساء، تحتضن قاعة الأخوين وانلي، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، افتتاح المعرض الفردي الخاص، “بستان الفسيفساء”، للفنان التشكيلي دكتور محمد كشك. هذا ويستمر المعرض حتي 22 يونيو الجاري.

ــ الحرب في الشرق بالأنفوشي

وفي السابعة مساء أيضا، يحل الكاتب دكتور زين عبد الهادي، في ضيافة مركز شباب الأنفوشي بالإسكندرية، ولقاء لمناقشة روايته “الحرب في الشرق”، ويناقش الرواية كل من: الشاعر أحمد فضل شبلول، الناقد دكتور بهاء حسب الله، والشاعر المترجم ميسرة صلاح الدين، ويدير الأمسية الشاعر جابر بسيوني.

ــ أصوات لا تنسي في جزويت الإسكندرية

وفي السابعة مساء، وتحت عنوان "أصوات لا تنسى"، يحل المؤرخ الموسيقي الشاب الباحث محب جميل، في ضيافة مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، لمناقشة وتوقيع كتابيه: "محمد عبدالمطلب.. سلطان الغناء"، وكتاب "محمد قنديل.. 3 سلامات"، ويناقش الكتابين الكاتب كريم جمال.

ــ افتتاح معرض “3 دقات” بالأوبرا

كما يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، في السادسة مساء، المعرض الجماعي "3 دقات"، بمشاركة ثلاث فنانات وهن: سارة تركي، نهى أحمد وصفاء صبيح وذلك بقاعة زياد بكير ويستمر المعرض حتى الأحد 18 يونيو الجاري .

ويضم المعرض حوالي 75 لوحة بخامات مختلفة مثل الخشب، الألوان الزيتية، الأكريلك، ألوان المايكا، الریزن والميكس ميديا .

ــ حكاية سندريلا المصرية

وفي الحادية عشرة صباحا، تعقد ببيت السناري الأثري بالسيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، جلسة حكي وقراءة تفاعلية بعنوان “حكاية سندريلا المصرية”، يقدمها محمد رمضان حسين.

وتشتمل الجلسة على مجموعة متنوعة من الأنشطة والتمارين التي تساعد على تنمية المهارات اللغوية والتعبيرية، وكذلك التدريب على الحكي والتعبير الشفهي والكتابي، والمناقشات الجماعية حول النصوص، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالحكي والقراءة، بالإضافة إلى تلوين بعض الأشكال الخاصة بالحكاية.