الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تصريحات الرئيس حول تثبيت سعر الصرف تؤكد عزمه على تخفيف الأعباء

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

قال النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بأنه إذا كان تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيؤثر على المصريين فلن يحرره، تؤكد أن الرئيس يشعر بما يعانيه المواطنين ويلمس احتياجاتهم ويسعى لتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة في ظل الضغوطات التى يشكلها صندوق النقد الدولي.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الرئيس يسعى لتحقيق مصلحة الوطن مهما كلف الأمر، وهو ما أكده الرئيس السيسي عندما أكد أن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، مشددا على أن سعر صرف الجنيه مقيم بأقل كثيرا من قيمته الفعلية، والدولار  في مصر مقيم بأكبر من قيمته الفعلية، حيث إن سعره العادل هو 25 جنيها، وفقا لتصريحات الكثير من المنظمات الدولية.

وشدد عمار، على أهمية قيام الحكومة بدورها في الرقابة والتشديد على الأسواق ومنع احتكار البضائع والمغالاة في الأسعار، ومنع السوق السوداء للدولار، مع العمل على تقليل الفجوة الاستيرادية والتواصل مع سفاراتنا في الخارج بتشجيع المصريين هناك لمواصلة تحويلاتهم لدعم الاقتصاد الوطني.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار “لو هيأثر على المصريين بلاش.. حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد”.

وقال الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن الدولة لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنويا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.

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