فيتوريا: هدف غينيا أغضبنى للغاية.. وقاتلنا حتى النهاية

أكد روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن تغيير مركزي محمد صلاح وأحمد سيد زيزو قد ساهم في انتصار الفراعنة على غينيا.

وتأهل منتخب مصر إلى أمم أفريقيا 2024 عقب الفوز على غينيا بهدفين لهدف في الجولة الخامسة من التصفيات.

وقال فيتوريا في تصريحات عقب المباراة: "حققنا انتصارًا مهمًا للغاية، والمباراة كانت صعبة لكن سعيد من أداء الفريق وقتاله حتى النهاية".

وأضاف: "هناك بعض اللاعبين لم يتواجدوا في المعسكر الماضي، وتواجدوا معنا في المعسكر الحالي وهناك آخرون عانوا من الإرهاق".

وأكمل: "التغيير في مركزي محمد صلاح وزيزو ساعدنا كثيرًا في الشوط الثاني ونجحنا في تسجيل هدف الانتصار".

وتابع: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد وفتحنا الملعب وهذا الأمر استغله المنافس لكن مع نهاية الشوط الأول تغير الوضع تمامًا".

واستطرد: "استقبال هدف أغضبني للغاية خاصةً أن الخطوط كانت متباعدة وكان هناك عدم تركيز من اللاعبين".