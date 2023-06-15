"القاهرة الإخبارية": تسيلم روسيا أسلحة نووية لبيلاروسيا مسألة سياسية أكثر منها عسكرية

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال لقائه بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن الصواريخ النووية ستصل بيلاروسيا خلال السابع والثامن الشهر الجاري، وذلك بعد جاهزية الأماكن لاستقبال الرؤوس النووية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس البيلاروسي، بدأت بلاده في استلام الصواريخ، مؤكدًا أن نتائج هذه الصواريخ سياسية أكثر ما تكون عسكرية، وأنهما يريدان أن يؤكدا للعالم أن روسيا حتى الآن لم تستخدم الأسلحة الحديثة، وأنها مازال أمامها العديد من الخيارات التي يمكن استخدامها.

قوة الأسلحة النووية

وأشار المراسل إلى أن روسيا ستقوم بخطوات غير مسبوقة في حال زودت الدول الغربية أوكرانيا بالأسلحة، لافتًا إلى أن رئيس بيلاروسيا أكد اليوم أن الأسلحة النووية التي استلمها أقوى 3 مرات من الأسلحة الأمريكية التي استخدمت في نجازاكي وهيروشيما.