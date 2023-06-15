الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"آسيا تايمز" تسلط الضوء على أنظمة الأسلحة المستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية

صاروخ
صاروخ

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على أنظمة الأسلحة المستقبلية للولايات المتحدة الامريكية، مشيرة إلى أن البنتاجون يواجه إخفاقات منهجية أكبر خلال هذه الفترة، حيث تواجه الولايات المتحدة تأخيرات في تطوير ونشر أنظمة أسلحة جديدة مهمة، ونكسات استراتيجية تتفاقم بسبب قضايا التقادم التي يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة، وذلك في ظل تصاعد التوترات والمنافسة بين الصين وأمريكا. 

وذكرت الصحيفة، أن أكثر من نصف جهود الأسلحة الرئيسية للبنتاجون قد تأخرت حاليًا بسبب التبني غير المتكافئ للممارسات التجارية في برامج الاستحواذ.

ونقلًا عن تقرير مساءلة الحكومة الأمريكية (GAO)، تشير الصحيفة إلى أن التأخير قد أثر على مجموعة واسعة من الأسلحة المهمة، بما في ذلك LGM-35A Sentinel الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM) والمدمرات من فئة Zumwalt.

جاء ذلك في ظل نقص الموظفين والتأخير في معالجة التخليص وتحديات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المصنفة، ويقول التقرير إن البرنامج يعاني أيضًا من اضطرابات في سلسلة التوريد، مما يؤدي إلى مزيد من التأخير في التطوير.

ويضيف التقرير، أن مكاتب المحاسبة الحكومي أشار إلى أن الجدول الرئيسي لـ LGM-35A Sentinel به "العديد من أوجه القصور"، حيث قام المقاول الرئيسي Northrop Grumman بمراجعته ومناقشة كيفية تغييره.

كما تقول الصحيفة، أن أنشطة الحد من مخاطر الأمن السيبراني تساهم في التأخير، مضيفة أنه من بين 18 تقنية مهمة في LGM-35A Sentinel، هناك ثلاث تقنيات ناضجة، و14 تقترب من النضج وواحدة فقط غير ناضجة، حيث يهدف البرنامج إلى أن يكون الجميع ناضجين بحلول عام 2026.

أما بالنسبة للمدمرات من فئة Zumwalt، فقد أفادت USNI News أن السفن الثلاث قد تواجه تأخيرات في نشر أسلحة البحرية الأمريكية الأولى التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. 

ويشير التقرير إلى أن هذه التأخيرات تأتي من اختبار نسخة بحرية من الأجسام الانزلاقية المفرطة السرعة المشتركة (C-HGB) والجدول الزمني الضيق لدمج الأسلحة في أجسام السفن الحربية.

ويقول التقرير إنه  إذا كان السلاح الذي تفوق سرعته سرعة الصوت لا يزال قيد الإعداد للتكامل مع مدمرات Zumwalt بحلول عام 2025، فقد تواجه السفن فترة صيانة ممتدة أو تنتظر حتى الفترة التالية المجدولة لدمج النظام على السفينة.

وقد يحتاج الردع النووي البري للولايات المتحدة أيضًا إلى إصلاح شامل؛ بسبب المعدات القديمة والتهديدات النووية المتطورة من الأعداء القريبين من الأقران.

اخفاقات البنتاجون واشنكن انظمة الاسلحة الصين

الأكثر قراءة

جماهير بلدية المحلة يواصلون الاحتفال مع الفريق بصعوده للدورى الممتاز

جورى بكر تعلن طلاقها بشكل مفاجئ

الولايات المتحدة تستأنف المحادثات غير المباشرة مع إيران

خبير اقتصادى: حديث الرئيس السيسى عن سعر الصرف يؤكد إعلاء مصلحة المواطن

جريمة فى عيادة الساحل.. والدة المجنى عليه: "زميله قتله وهرب"

للمصريين المقيمين بالسعودية.. المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء أبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى