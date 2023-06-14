أكثر من تريليونى جنيه.. كيف تطورت مخصصات الحماية الاجتماعية خلال 9 سنوات؟

يتصدر ملف الحماية الاجتماعية أولويات الدولة على مدى السنوات التسع الماضية، والتى شهدت خلالها مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية نموًا مطردًا لتتجاوز تريليوني جنيه خلال 9 سنوات لترتفع من 229 مليار جنيه عام 13/2014 لـ529.7 مليار جنيه فى عام 2023/2024.

وقد سجلت مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم ارتفاعات كبيرة منذ أزمة جائحة كورونا لترتفع من 101.6 مليار جنيه فى عام 2019/2020 لـ105.8 مليار جنيه فى عام 2020/2021 و163.6 مليار جنيه فى عام 2021/2022، و224.6 مليار جنيه فى عام 2022/2023 وصولًا لـ251.6 مليار جنيه فى موازنة عام 2023/2024.

ويستحوذ دعم السلع التموينية على النصيب الأكبر من مخصصات الحماية الاجتماعية بنحو 127.7 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل 2023/2024 والتى تمثل 24.1%، مقارنة بـ140.4 مليار فى عام 2022/2023، و96.8 مليار جنيه فى عام 2021/2022، و83.018 مليار جنيه فى عام 2020/2021، و80.4 مليار جنيه فى عام 2019/2020.

جاء فى مرتبة لاحقة، دعم المواد البترولية، الذى يمثل نحو 22.5% من إجمالى الدعم السلعى فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2023/2024 بقيمة 119.4 مليار جنيه مقابل 78 مليار جنيه فى عام 2022/2023، و59.8 مليار جنيه فى عام 2021/2022، و18.9 مليار جنيه فى عام 2020/2021، و18.6 مليار جنيه فى عام 2019/2020.

وتوزع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنات المتعاقبة سنويًا بين الدعم السلعى، والدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، الدعم والمنح لمجالات التنمية، الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، واعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة.

أما عن الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، فقد شهدت هى الأخرى تطورًا ملحوظًا ونموًا مطردًا من 99 مليار جنيه فى عام 2019/2020 لـ145.2 مليار جنيه فى عام 2020/2021، و166.1 مليار جنيه فى عام 2021/2022، و181.5 مليار جنيه فى عام 2022/2023 وصولًا لـ 199.7 مليار جنيه فى عام 2023/2024.