أحمد محسن: مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر الوطني للشباب أسعدت الشارع المصري

اعتبر النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، مشاركة الرئيس السيسي في الحوار الوطني للشباب، خارطة طريق للمستقبل، كما أنها جاءت في توقيت مهم للرد على أسئلة الشارع المصري في كثير من القضايا.

وقال محسن في تصريح صحفي له اليوم، إنها مشاركة متميزة من جانب القيادة السياسية، وتؤكد حرص الرئيس على التواجد في صفوف الشباب والإجابة على كل ما يهم الوطن، وبكل صراحة وشفافية.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بما قاله الرئيس السيسي اليوم، أنه بصدد التصديق على جميع مخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن ذلك إشارة هامة لمدى تفاعل الرئيس وقبوله بالحوار الوطني الذي ثبت في بدايته باقترابه من كل القضايا الاساسية ومناقشته لها بطريقة بناءة وفعالة.

وأوضح احمد محسن، أن انطلاق المؤتمر الوطنى للشباب، بحضور الرئيس السيسي، بمقر جامعة برج العرب التكنولوجية، والذي يقام تحت رعايته، إضافة حقيقية للتفاعل السياسي في الوطن، فالمؤتمر هو ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصري الواعد الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

وأشاد نائب الصعيد بما قاله الرئيس السيسي، أن الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة، تأثير سعر الصرف السلبي للدولار على المواطن، موضحا أن الدولة تسير بسعر صرف مرن، ولكن في حالة تعلق الأمر بحياة وأمن المواطن المصري بجب التدخل.

معتبرًا ذلك إجابة واضحة أن الدولة موجودة وبقوة وخصوصًا في قضية سعر الصرف المهمة.

واختتم النائب أحمد محسن بالتأكيد، أن الحوار الصريح للرئيس السيسي في المؤتمر الوطني للشباب، إضافة مهمة لمصر بمعنى الكلمة وخارطة طريق للمستقبل، كما أنه أسعد الشارع المصري بالإجابات شديدة الوضوح والصدق من جانب الرئيس.