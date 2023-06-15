الكشف بالمجان على 3028 مواطن ضمن مبادرة الطب العلاجي بالدقهلية (صور)

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزراة الصحه بالدقهلية، بتنظيم مبادرة طبية علاجية مجانية بقرية نوسا الغيط التابعة لمركز اجا وذلك تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى وبحضور قيادات الطب العلاجي بالمديرية

وأجرت الحملة الكشف بالمجان على 3028 مريضاً بمشاركة 45 طبيباً من جميع التخصصات و30 ممرضة وبالتعاون مع الإدارة الصحية باجا وبمستشفيات “اجا - ميت غمر - السنبلاوين - طلخا - رمد المنصورة”.

وضمت المبادرة تخصصات (توليد نسا - الكلى - الجراحة -الجلدية- تنظيم الأسرة - الباطنة - العظام - الصدر - الرمد - المخ - الجلدية )، وقد جاء بيان المبادرة كالتالى :الرمد 297، الجلدية 251،العظام 295،القلب 130 ،الاطفال 415،الباطنه 353،المخ ،والأعصاب102،الصدر 64،الحميات 33،الأنف والأذن 219 ،النساء والتوليد 200 ،الجراحة 200 ،الكلى والمسالك 172.