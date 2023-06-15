الجمعية الفلسفية تتجه لتأسيس دبلومات متخصصة فى الاستشارة النفسية

قال الدكتور مصطفى النشار، رئيس الجمعية الفلسفية المصرية وأحد أهم المفكرين والفلاسفة المصريين المعاصرين، إن فكرة تطبيق العلاج بالفلسفة فى مصر تكاد تكون بدأت بالفعل عندما أطلقت الجمعية الفلسفية المصرية مؤتمرًا علميًا دوليًا وتلقفه كل العالم العربي من خلال البحوث المشاركة فيه، حيث أصدرنا مجلدين تضمنا عدداً من الأبحاث فيما يتعلق بموضوع "الاستشارة الفلسفية"، تضمنت استشهادات عن التجارب الأوروبية فى هذا الموضوع.

وأوضح "النشار" فى ندوة “العلاج بالفلسفة والفن” ضمن فعاليات “صالون الدستور” الثقافي، إن الجمعية الفلسفية تتجه لتأسيس دبلومات متخصصة فى هذا الموضوع للحاصلين على درجة الدكتوراه فى علم الفلسفة لإدراكهم كل المذاهب الفلسفية، لأن معظم المذاهب الفلسفية هي علاج بالفلسفة، ولكن المهم هو كيفية استخراج الجانب العلاجي بما يتناسب والحالة التى نحاول علاجها من خلال المذهب الفلسفي المناسب؛ سواء الحالة الاجتماعية أو النفسية أو الأقتصادية؛ وماشابه.

للدكتور مصطفى النشار أكثر من خمسين مؤلفا علميا في مجالات الفلسفة المختلفة وخاصة في الفسفة اليونانية والفكر المصرى القديم، وقد شغل في السنوات الأخيرة بقضايا الفكر المعاصر وخاصة قضية العولمة والهوية الثقافية وقضية حوار الحضارات وقضايا التعليم والمواطنة والمشاركة السياسية والعلاج بالفلسفة.

ومن أبرز إسهاماته الفكرية رد الفلسفة اليونانية إلى مصادرها الشرقية وتأكيده على الأصل المصرى للفلسفة عموما والفلسفة اليونانية على وجه الخصوص، وقد أعلن رؤيته لذلك منذ بحثه المعنون بـ «المعجزة اليونانية بين الحقيقة والخيال» وكتابيه «نحو تأريخ جديد للفلسفة القديمة» (1992) و«نحو تأريخ عربي للفلسفة» (1993) وقد طبق رؤيته الفكرية تلك في تأريخة للفلسفة اليونانية الذي صدرفى خمس مجلدات تحت عنوان«تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقى». وكان له فضل التركيز على ابراز دور مصر في تاريخ الفلسفة وبدا ذلك في مؤلفاته: الفكرالفلسفي في مصر القديمة والخطاب السياسى في مصر القديمة وسلسلة أعلام التراث الفلسفي المصرى (3 كتب عن: ذو النون المصرى – رائد التصوف الاسلامى، على بن رضوان – وفلسفته النقدية، زكي نجيب محمود- والحوار الأخير)، وكتاب«رواد التجديد في الفلسفة المصرية المعاصرة في القرن العشرين».

وأسهم د. النشار بجهد كبير في ادخال الفلسفة التطبيقية إلى الدراسات الفلسفية المصرية من خلال عقد المؤتمرات والندوات العلمية الدولية والمحلية منذ عام 2004م، ومن الكتاب الذي حرره ونشره بعنوان «الفلسفة التطبيقية – الفلسفة لخدمة قضايانا القومية في ظل التحديات المعاصرة»(2006م)، وكذلك من خلال مؤلفاته في فلسفة التاريخ وفلسفة التعليم وفلسفة الحضارة وفلسفة الثقافة والنقد الثقافي وفلسفة السياسة وفلسفة المستقبل. كما أسس دبلوم الفلسفة التطبيقية في الدراسات العليا لقسم الفلسفة وكذلك برنامج ليسانس كامل عن الفلسفة النظرية والتطبيقية في اطار التعليم المفتوح بجامعة القاهرة.