الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: المؤتمر الوطنى للشباب استمرار لجسور التواصل المباشر بين الشباب والدولة

النائب علاء مصطفى
النائب علاء مصطفى

شارك النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، فى المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، الذي تم تنظيمه تحت رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد مصطفى، خلال تصريحات صحفية، أن هذا المؤتمر هو امتداد لسلسلة المؤتمرات التي تقوم بها القيادة السياسية المصرية لتدشين جسور للتواصل المباشر معهم ولاستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم، موضحًا أن المؤتمر فرصة لتبادل الرؤى والأفكار بين الشباب ومؤسسات الدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما شهدته محافظة الإسكندرية والبحيرة من افتتاحات لمشروعات قومية، دليل على قدرة تجاوز كافة الأزمات العالمية بفضل التكاتف بين أبناء الشعب المصري مع الدولة.

وأوضح النائب علاء مصطفى، أن حديث الرئيس السيسي مع المواطنين اليوم جاء لحرصه على طمأنتهم بتأكيده قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتذليل جميع العقبات، وأن هذه الأزمة سوف تنتهي.

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