الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصطفى محمد يمنح المنتخب الوطنى هدف التقدم على غينيا

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أحرز مصطفى محمد، الهدف الثاني لصالح منتخب مصر في شباك غينيا خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في تصفيات أمم إفريقيا.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 79 بعد تمريرة من تريزيجيه إلى مصطفى محمد الذي استلم داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة في المرمى.

أحداث الشوط الأول

غادر عمر مرموش جناح منتخب مصر، مباراة الفراعنة أمام غينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2024 بسبب الإصابة.

وتعرض مرموش لإصابة قوية بعد 7 دقائق من بداية المباراة، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة العاشرة.

وشارك محمود حسن تريزيجيه بديلًا لـعمر مرموش الذي تعرض للإصابة.

ونجح منتخب غينيا في التقدم على منتخب مصر بهدف.

سجل شيروه جوراسي هدف التقدم لصالح غينيا في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وجاء الهدف بعد اختراق رائع من إيسياجا سياللا يسار منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية أرضية إلى سيهرو جيراسي الذي لم يجد صعوبة في تسديد الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 28 أهدر محمد صلاح فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة من تريزيجيه تصدى لها الحارس إبراهيم كونيه وتهيأت أمام صلاح والمرمى خالٍ، لكنه أطاح بها برعونة خارج المرمى.

وأدرك محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل لصالح منتخب مصر أمام غينيا.

وجاء التعادل في الدقيقة 42 بعد تمريرة من محمد صلاح قبل أن يضعها تريزيجيه في المرمى لحظة خروج الحارس.

أحداث الشوط الثاني

منتخب غينيا استهل الشوط الثاني بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة 49 بعد مرور رائع من فرانسوا كامانو على علي جبر ويرسل كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء ليسددها نابي كيتا الذي سدد كرة تصدى لها الشناوي على مرتين.

تصويبة من موريبا من على حدود منطقة الجزاء لصالح غينيا لكنها بعيدة عن المرمى.

وسجل مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة 79 بعد تمريرة من تريزيجيه قبل أن يسدد كرة قوية في الشباك.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام غينيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - علي جبر - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

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