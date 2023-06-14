الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق مطروح الصحراوى

اسعاف
اسعاف

أصيب اليوم الأربعاء، 5 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين على طريق مطروح، وتم نقلهم إلي مستشفي العلمين النموذجي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحصلت الدستور علي أسماء المصابين وهم كل من "طارق صلاح الدين إسماعيل 58 سنة مصاب بجرح رضي براحة اليد اليسري، حسن المغربي حسن 19 سنة مصاب بكدمة بالساق اليسري، رجاء المغربي حسن 16 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، رباب نصر ياسين 39 سنة مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج، أسماء نصر ياسين 37 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج".

وقام الطاقم الطبي في مستشفي العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

إجراء الفحوصات الطبية اسماء المصابين اصابة 5 اشخاص طريق الإسكندرية مطروح مستشفى العلمين النموذجي

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