نورهان الشيخ: قذائف اليورانيوم الأمريكية تسببت فى تشوّه 15% من أطفال الفلوجة

قالت نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة أول من استخدمت قذائف اليورانيوم المخضب في الحروب.

أضافت نورهان، خلال مداخلة عبر"سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم" مع الإعلامي كمال ماضي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة استخدمت 2300 طن في العراق ما بين 1990 و2003، و10 أطنان في صربيا وليبيا كذلك، مؤكدة أن تأثيراته في الفلوجة ما زالت قائمة حتى اللحظة، وأن 15% من أطفالها يعانون من تشوهات خلقية وهو أمر في منتهى الخطورة بيئيًا وصحيًا، لأن له تداعياته وما زالت حاضرة.

الولايات المتحدة أول من صنعت قذائف اليورانيوم المخضب

وأكدت أن الولايات المتحدة أول من صنعت قذائف اليورانيوم المخضب، في السبعينيات وكان يطلق عليها قاتل الدبابات، لأنها لا تحدث عطلًا في الدبابة فقط ولكنه تؤدي لدمارها.