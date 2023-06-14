يواس: قذائف اليورانيوم لن يكون لها تأثير على الأمن الغذائى الأوكرانى

قال إيفان يواس، مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إن استخدام الأسلحة المنضبة باليورانيوم بدأ من مارس الماضي، وقدمت الولايات المتحدة وعودًا مماثلة لتزويد أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة خلال 3 أو 4 شهور ربما على الخريف وهذا نوع من المساعدة لأوكرانيا.

لن تكون هناك مدعاة للحرب النووية

أضاف خلال مداخلة عبر"سكايب" لبرنامج "ملف اليوم" مع الإعلامي كمال ماضي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه لن تكون هناك مدعاة للحرب النووية، مؤكدًا أنه يتذكر كارثة تشيرنوبل، لأنه كان يبلغ من العمر وقتها 14 عامًا، ويتذكر كل ما حدث فيها.

وأكد أن مثل هذه المخاطر تحدث خاصة أن المحطة النووية التي استهدفت من قبل في "زابوريجيا"، لافتًا إلى أن استخدام الأسلحة المنضبة باليورانيوم لن يتسبب في مثل هذا التأثير نعم هناك آثار، لكنها ليست خطيرة جدًا، وأنه يرى أنه لن تؤثر على الأمن الغذائي الأوكراني.