نيوكاسل يونايتد يقترب من التعاقد مع نيوكولو باريلا

أكدت تقارير صحفية، أن نيكولو باريلا متوسط ميدان إنتر الإيطالي، بات قريبًا من الانتقال لـ نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة “تيليجراف” البريطانية، فإن باريلا قد يكون أحد توقيعين في خط الوسط، خطط لهما نيوكاسل هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن نيوكاسل يضغط بقوة لإكمال الصفقة، والتي يُعتقد أنها ستبلغ حوالي 50 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت الصحيفة أن نيوكاسل يؤمن بأن الصفقة سيتم إغلاقها، بعد إجراء محادثات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية، لكن لا زالت هناك بعض الأشياء التي يتعين القيام بها لإغلاق المفاوضات، على أن يكون باريلا أكثر اللاعبين تقاضيًا للأجور في نيوكاسل إذا تمت الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل طلب بشدة التعاقد مع لاعبين على الأقل من النخبة، لتطوير الفريق الأول، بدلًا من توزيع ميزانية محدودة على لاعبي الفريق.

وتابعت الصحيفة أن نيوكاسل أيضًا يستهدف التعاقد مع جيمس ماديسون صانع ألعاب ليستر سيتي، في صفقة تُقدر قيمتها بـ 60 مليون جنيه إسترليني.

وبرز باريلا مع إنتر، وقاده للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدف دون مقابل.