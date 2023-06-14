مشاركون في المؤتمر الوطني للشباب: الدولة واجهت العديد من التحديات لبناء الجمهورية الجديدة

أشاد العديد من شباب الإسكندرية المشاركون في المؤتمر الوطني للشباب الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجامعة التكنولوجية بيرج العرب، بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة والمشروعات الكبرى القومية والتنموية على مستوى الجمهورية عامة وبمحافظة الإسكندرية خاصة، معربين عن فخرهم بما تحقق على أرض الواقع من تطوير كان بمثابة حلم قبل عدة سنوات.

وتواصلت «الدستور» مع عدد من الشباب المشارك في المؤتمر الوطني بالإسكندرية والذي كان لهم أراء إيجابية بدعم الدولة للشباب وجهودها في التطوير.



زياد: الشباب هم جنود الوطن في معركة الوعي



أعرب زياد عمرو خريج قسم الإعلام بجامعة الإسكندرية، عن سعادته بظهوره أمام رئيس الجمهورية، ومُشاركته في الفيلم الخاص بالمشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن الإسكندرية شهدت تطورًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة، مازالت تحتاج إلي الكثير والكثير مشيرًا إلى أن إهتمام الدولة بالإسكندرية كان ضروري جدًا للمدينة، حيث أن الاسكندرية تعتبر عاصمة إقتصادية وتجارية وسياحية.

وأضاف لـ«الدستور»، أن الإسكندرية شهدت العديد المشروعات القومية مثل مشروع تطوير ميناء الإسكندرية والذي كان له نتائج إيجابية، وبالطبع محور المحمودية الجديد وهو من أضخم المشروعات القومية في المحافظة، ويعتبر شريان مروري مهم، بطولة 22 كم، ومشروع كوبري 45 لتخفيف أعباء الزحام المروري، لافتًا إلى أن تطوير الإسكندرية كان حلم وأمنية منذ سنوات ولكن تحقق بالفعل حاليًا.

أوضح أن الدولة المصرية ركزت اهتمامها في معركة الوعي بتشكيل الوعي وتعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب لمواجهة الكثير من التحديات كالشائعات وغيرها من الوسائل التي تهدف لضرب الأمن القومي المصري.



وتابع أنه يهتم جدا بالمشاركة في أي عمل وطني بهدف بناء الجمهورية الجديدة معنويًا، ومواجهة أي تضليل أو تشوية لجهود الدولة المصرية، لافتًا إلى أن أي شاب مصري يشعر بالفخر وشرف كبير بالشاركة في عمل وطني هدفه تعزيز هويتنا الوطنية المصرية.

ونصح الشباب من البحث والتأكيد من صحة أي معلومة توصل لهم، ويتحققوا من مصدرها قبل نشرها، وبأن تكون من مؤسسة إعلامية وطنية.

وأشاد بمُشاركة الأحزاب السياسية المُختلفة في مؤتمر الرئيس اليوم في الإسكندرية، لأن مشاركة أطياف وفئات مختلفة من المُجتمع لها نتائج إيجابية قوية في المُشاركة المُجتمعية.



فرح: الدولة أتاحت فرصة للشباب للمشاركة في المؤتمرات الرئاسية



وأشادت فرح علي الطالبة بالفرقة الثانية في قسم الإعلام بجامعة اسكندرية، بإتاحة الدولة الفرصة للشباب وطلاب الجامعة بالمشاركة في الفعاليات وحضور مثل هذه المؤتمرات، وهو ما تحقق لها بالمشاركة في المؤتمر الوطني للشباب اليوم.

وأوضحت لـ«الدستور» أن من أفضل ما لمسته اليوم هو طرح الكثير من الشباب تساؤلات وتم الرد عليها وشرح العديد من النقاط الهامة، وخاصة عرض أهمية العاصمة الإدارية وفوائدها الإيجابية على الاقتصاد المصرية.

وقالت إن المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية ملموسة للجميع، وأن الإسكندرية تغيرت للأقضل بعد المشروعات الاخيرة "شكرا للرئيس على هذا التطوير الذي نشعر به"

أسماء: لمست أهمية مشروعات الطرق في حل الأزمات المرورية



وقالت أسماء بركات طالبة بالفرقة الخامسة بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، ورائدة أسرة طلاب من أجل مصر، عن مشاركتها في المؤتمر الوطني للشباب اليوم بالإسكندرية، إنها كانت تستمع بحماس لعرض المشروعات الجديدة التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، وخاصة مشروعات الطرق والكباري التي تساهم في حل الأزمة المرورية نتيجة الزيادة السكانية التي تعاني منها كل المدن وخاصة الإسكندرية.

وأضافت لـ«الدستور» أنها من محافظة كفر الشيخ وجامعتها بالإسكندرية لذا هي من المستفيدين بتطوير الطرق والمحاور وهو ما لمسته من مجهودات التطوير بالفعل خلال سفرها الدائم لمحافظتها

واوضحت أن من بين المشروعات التي تتم في الإسكندرية هي مجمع جامعة الإسكندرية الجديدة في منطقة أبيس 10، والذي تم في وقت قياسي لينافس بين الجامعات.

زياد عمرو

أسماء بركات