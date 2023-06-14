الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. لاعبة المصارعة سمر حمزة ضيفة "معكم منى الشاذلى"

اللاعبه سمر حمزة
اللاعبه سمر حمزة

تحلّ لاعبة المصارعة سمر حمزة، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في حلقة تُذاع غدًا الخميس، عبر قناة CBC.

وخلال اللقاء الذي يأتي بعد تصدرها التصنيف العالمى للمصارعة، وفقًا للاتحاد الدولي للمصارعة، تتحدث سمر حمزة عن كواليس هذا التصنيف.

كما تعرب عن سعادتها الكبيرة ومواصلة تربعها على القمة للشهر السادس على التوالي، بقولها: "أجتهد بكل قوة لتحقيق الحلم الأكبر بالنسبة لي بالحصول على ميدالية تاريخية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024".

أيضاً تتحدث عن انتقالها من لاعبة كاراتيه إلى لاعبة مصارعة، وكواليس مسيرتها الرياضية من البداية وحتى الآن.

ويحلّ الدكتور خالد غطاس الكاتب والمختص فى السلوك البشرى، ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة تُذاع غدًا الخميس، عبر قناة CBC.

ويتحدث الدكتور خالد غطاس خلال الحلقة عن كيفية انتقال حياته من دراسة الكيمياء والأحياء إلى دراسة السلوك البشري الإنساني. كما يتحدث عن علاقته بمصر، وتعلقه الشديد بها منذ زيارته الأولى، ويروي "غطاس" تجربته في الكتابة الأولى من خلال كتاب "وكان النفاق جميلًا".

وكذلك مشروعه الجديد في الكتابة، الذي من المقرر صدوره قبل نهاية العام الحالي. ويكشف أيضاً تفاصيل تجربته العاطفية، وكيف انتهت بصدمة كبيرة، وكيف أثرت على حياته لاحقاً.

الجدير بالذكر أن برنامج "معكم منى الشاذلي" هو برنامج حواري اجتماعي تقدمه المذيعة المصرية منى الشاذلي على قناة cbc الفضائية، بالإضافة لاستضافة المشاهير والمتميزين في شتى المجالات المختلفة.

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