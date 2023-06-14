الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة شخصين فى انقلاب تروسيكل بالدقهلية

جثه
جثه

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر انقلاب تروسيكل على طريق المطرية - بورسعيد بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق المطرية - بورسعيد.

انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف وضباط المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع المواطن محمود محمد الداودي، 46 عامًا، واصابة كل من محمد أيوب الداودي، 15 عامًا، وإبراهيم محمد الداودي، 26 عامًا، مقيمين جميعًا بالمطرية.

 

جرى نقل جثة المتوفي إلي مشرحة مستشفي المطرية تحت تصرفات النيابة العامة ونقل المصابين إلى مستشفى المطرية لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

شخص انقلاب توسيكل طريق المطريه بورسعيد الدقهلية

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