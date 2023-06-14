تقارير صحفية تكشف كواليس "جلسة هاربور" لإقناع مورينيو بأهلي جدة

أكدت تقارير صحفية الأربعاء، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي، رفض عرضًا ضخمًا من نادي أهلي جدة السعودي، لتدريب الفريق بدءًا من الموسم المقبل.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فإنه عقد اجتماع تم التخطيط له في فندق تشيلسي هاربور بالعاصمة البريطانية لندن، بين وليد معاذ رئيس نادي الأهلي السعودي وجوزيه مورينيو.

وأوضح التقرير أن مورينيو رفض “بأدب” تدريب النادي السعودي، وأخبرهم بأنه غير مهتم بالعرض وأنه سيبقى في روما.

وتولى مورينيو مسؤولية تدريب الجيالوروسي منذ بداية موسم 2021-2022، ومنذ ذلك الحين قاد الفريق إلى نهائيين أوروبيين متتاليين، وفاز بدوري المؤتمر في نسخته الأولى الموسم الماضي، قبل الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم، والهزيمة أمام إشبيلية الإسبانية.

وينتهي عقد مورينيو مع روما بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

يأتي ذلك في وقت، أكدت فيه تقارير صحفية، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لـ أهلي جدة، فسخ عقده مع الفريق.