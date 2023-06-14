قناة الناس| هل شهادات البنوك عليها زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة مفاده: "زوجي توفى ولم يترك لأولاده أي شىء، وكان معي مبلغ من المال وضعته وديعة في البنك ونصرف من أرباحه، ولا يوجد لنا أي دخل آخر، هل يجب أن نخرج عليه زكاة؟" قائلًا: "إنه لا بد من توفر 3 شروط حتى نتحدث عن الزكاة.. أولها بلوغ النصاب 85 جرام ذهب عيار 21، وأن يمر عليه سنة كاملة بعد بلوغ النصاب، ثم أن يكون المال فائضًا عن الحاجة الأصلية للإنسان الضرورية".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أنه إذا أراد الإنسان المال لشراء سكن فليست عليه زكاة، وإذا احتاجها لعلاج الابن المريض أو البنت المريضة فليست عليه زكاة، وكذلك إذا احتاج الإنسان المال لتجهيز البنت قبل الفرح فليست عليه زكاة لأنه ليس زائدًا عن الحاجة.

وأوضح أمين الفتوى، أن زكاة أموال الوديعة تشبه زكاة الأرض فتكون قيمتها 10%؛ لأن الشخص لا يبذل مجهودًا في البنك وإنما يأخذ الربح فقط، مشيرًا إلى أن هذا الرأي تأخذ به دار الإفتاء المصرية إذا كان الإنسان ليس له دخل آخر يتعايش منه أو كان له دخل لكنه لا يكفيه، وبالتالي لا حرج على المتصلة أن تخرج الزكاة 10% على الأرباح الناتجة من هذه الشهادة، ولا تخرج زكاة عن أصل مال الشهادة أو الوديعة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.