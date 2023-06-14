الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

إصابة 13 شخصًا
إصابة 13 شخصًا

أصيب 13 شخصا بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، قبل قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي أمام صوامع طهطا بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت، وأصيب مستقليها بإصابات متعددة.


وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور. 
 


تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.


وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث أسيوط الصحراوي الغربي اليوم، وتبينّ إصابة 13 شخصًا بإصابات متعددة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.
 


ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف، لعدم وجود أماكن متوفرة في مستشفى الفيوم العام.
 


جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الفيوم أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

اصابة 13 شخص ا حادث انقلاب ميكروباص طريق أسيوط الغربي

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