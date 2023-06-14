طبش: الحروب السيبرانية قد تكون سبب انهيار دولة بأكملها

قال عامر طبش، مستشار تكنولوجيا المعلومات إن هناك تعدد لأوجه الهجمات السيبرانية المالية بصورة كبيرة، بحيث يوجد الهجوم على البنوك تهكير الحسابات البنكية، الهجوم على ماكينات الصرف.

الحرب السيبرانية

وأكد طبش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن منصات الدفع الإلكتروني يمكن تعطيلها وسرقتها وهو ما يسبب خسائر فادحة للمواطن والدولة معًا.

تعطيل العمل بالدفع الإلكتروني

أضاف أن تعطيل العمل بالدفع الإلكتروني تعود بالخسائر الكبيرة على الجانب المحلي والدولي، حيث تسبب الهجمات السيبرانية وقف عمليات التداول المالي المحلي والدولي.

تابع "تطور الدفاع الإلكتروني يواجه تطور الحرب السيبرانية، خاصة أن الحروب السيبرانية تسبب خسائر فادحة دون خسائر مالية للقائم بالهجوم، حيث يمكن سرقة ووقف اقتصاد دولة بأكملها".