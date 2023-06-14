الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طبش: الحروب السيبرانية قد تكون سبب انهيار دولة بأكملها

الحرب السيبرانية
الحرب السيبرانية

قال عامر طبش، مستشار تكنولوجيا المعلومات إن هناك تعدد لأوجه الهجمات السيبرانية المالية بصورة كبيرة، بحيث يوجد الهجوم على البنوك تهكير الحسابات البنكية، الهجوم على ماكينات الصرف. 

الحرب السيبرانية

وأكد طبش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن منصات الدفع الإلكتروني يمكن تعطيلها وسرقتها وهو ما يسبب خسائر فادحة للمواطن والدولة معًا.

 تعطيل العمل بالدفع الإلكتروني 

أضاف أن تعطيل العمل بالدفع الإلكتروني تعود بالخسائر الكبيرة على الجانب المحلي والدولي، حيث تسبب الهجمات السيبرانية وقف عمليات التداول المالي المحلي والدولي. 

تابع "تطور الدفاع الإلكتروني يواجه تطور الحرب السيبرانية، خاصة أن الحروب السيبرانية تسبب خسائر فادحة دون خسائر مالية للقائم بالهجوم، حيث يمكن سرقة ووقف اقتصاد دولة بأكملها".

عمر طبش خبير تكنولوجيا المعلومات الهجوم السيبراني القاهرة الإخبارية المراقب

الأكثر قراءة

إدارة بلدية المحلة تفتح أبواب الاستاد للاحتفال.. والجماهير تنتظر على طريق المنصورة

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني

خلاف على ركنة.. إحالة المتهم بالتعدى على طالب بالشروق للجنايات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يونيو 2023

هل سيتم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023؟.. التأمينات تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى