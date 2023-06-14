الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد العودة إلى الأضواء.. ماذا فعل بلدية المحلة في آخر مواسمه بالدوري الممتاز؟

بلدية المحلة
بلدية المحلة

عاد فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف إلى الدوري الممتاز لأول مرة بعد غياب دام قرابة 15 عاما.

وكان بلدية المحلة قد فاز على دكرنس برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب".

وتصدر الفريق المجموعة الثالثة برصيد 58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن طنطا صاحب المركز الثاني.

وكان آخر مواسم بلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز، موسم 2007-2008، حينها احتل الفريق المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 25 نقطة ليودع المسابقة.

وودع بطولة الدوري الممتاز في ذلك الموسم أندية الألومنيوم وبلدية المحلة وأسمنت السويس، ولم تشهد المسابقة منذ ذلك الوقت تواجد الألومنيوم وأسمنت السويس.

بلدية المحلة الدوري المصري الممتاز دوري الممتاز ب موسم 2007

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