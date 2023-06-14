الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسلحون بالكامل.. القبض على 3 ضباط شرطة من كوسوفو على الحدود مع صربيا

كوسوفو وصربيا
كوسوفو وصربيا

أعلنت السلطات الصربية اليوم الأربعاء، عن أنها ألقت القبض على 3 ضباط من شرطة كوسوفو "مسلحين بالكامل" بالقرب من الحدود المشتركة مع صربيا، بينما قالت شرطة كوسوفو إنهم تعرضوا على الأرجح "للاختطاف" على أراضي كوسوفو أثناء قيامهم بدوريات في المنطقة.

وقال رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، إن "اختطاف" ضباط الشرطة يمثل "عملًا عدوانيًا" ضد بلاده، ودعا المجتمع الدولي إلى الرد السريع وإدانة صربيا.

وقالت شرطة كوسوفو في بيان لها، إن ضباط الشرطة الثلاثة طلبوا المساعدة بعد أن رأوا مسلحين يرتدون أقنعة في إقليم كوسوفو بالقرب من الحدود شمال العاصمة بريشتينا.

وعندما وصل أفراد آخرون من قوات الأمن إلى الموقع، وجدوا سيارة شرطة فارغة واشتبهوا في أن الضباط الثلاثة "اختطفوا" من قبل القوات الصربية، ولم تقدم سلطات كوسوفو أي تفاصيل أخرى حول سبب اعتقادها أن الضباط اختطفوا.

ونشرت قوات الأمن الصربية صورًا لثلاثة رجال يرتدون زيًا رسميًا مستلقين ووجوههم لأسفل في حقل على حافة غابة، مع رشاشات وأسلحة أخرى ومعدات راديو موضوعة بالقرب منهم.

وأظهر مقطع فيديو الرجال الثلاثة معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي ويقودهم ضباط صرب إلى سيارات الشرطة المتوقفة.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصربية إن الرئيس ألكسندر فوتشيتش أُبلغ بالاعتقال وغادر على عجل حفل استقبال في السفارة الروسية في بلجراد.

نفى كبير مفاوضي صربيا مع كوسوفو، بيتار بيتكوفيتش، اختطاف ضباط الشرطة وأصر أنهم كانوا "في عمق أراضي صربيا" وبكامل معداتهم القتالية. 

وقال إن صربيا مستعدة لتقديم أدلة على تأكيدها ودعا إلى تحقيق دولي.

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