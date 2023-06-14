الشبراوى: بقاء الأوطان أهم وأولى من التفكير فى المصلحة الشخصية

أكد المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية، أن مفهوم الاحتكار في وقتنا الحالي يتخطى المعروف عنه من احتكار السلع والغذاء فاحتكار الأموال والعملة الصعبة في وقت الأزمات لا يقل بأي حال من الأحوال عن احتكار الغذاء، فهناك البعض ممن تخطوا باحتكارهم العملة الصعبة كل عقل بوضعهم لهذه الأموال في بنوك الخارج، بدلاً من أن تكون في بنوك بلدهم.

أضاف الشبراوي، لقد ذكر عن الحبيب ﷺ سيدنا محمد في الحديث الشريف ﴿ليس منا من بات شبعان و جاره جائع﴾ وهو ما ينطبق على من رأى بلده في أزمة وقام بوضع أمواله بالخارج في ظل احتياج الوطن للعملة الصعبة جراء أزمة تمر ببلاده، فبدلًا من أن يضع أمواله والعملة الصعبة التي تحصل عليها جراء عمله في بلاده توجه إلى بنوك الخارج- رغم أن بنوك بلاده مؤتمنة على أمواله وهو ما يزيد أزمة بلاده و أبناء شعبه، وتصرف يجعل من اللعنات نصيبًا لهولاء الذين يكنزون أموالهم، ساعين لخراب أوطانهم، مستخدمين هذه الأموال والعملة الصعبة أداة في يد من يسعى لتجويع الشعب المصري وتركيع الدولة المصرية.

وشدد شيخ الطريقة الشبراوية "على كل العقلاء من أبناء مصر الحقيقيين التحلي بالمسئولية تجاه وطنهم وشعب مصر، وأن يتيقنوا أن المصالح الشخصية الضيقة لهم ستطيح بهم وبأموالهم وستنقلب حسرة عليهم في الدنيا والآخرة، فبقاء الأوطان أهم وأولى بكثير من التفكير الذاتي القائم على المنفعة والمصلحة الشخصية".