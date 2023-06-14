الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماكرون: سأحاول إقناع مبابي بالبقاء مع باريس سان جيرمان

ماكرون ومبابي
ماكرون ومبابي

علق إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، على احتمالية رحيل كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، عن صفوف الفريق.


ماذا حدث مع مبابي؟

نشرت صحيفة ليكيب في وقت سابق من الأسبوع الجاري تقريرًا أفادت خلاله أن مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في عدم تفعيل شرط تمديد عقده مع النادي حتى صيف 2025، وهو ما يعني رحيله عن الفريق بحلول 30 يونيو 2024 بموجب عقده الحالي.
ثم أصدر اللاعب بيانًا عبر وكالة الأنباء الفرنسية، أكد خلاله أنه أبلغ إدارة النادي الباريسي برغبته في وقت سابق، مشيرًا إلى أن الخطاب المرسل للنادي كان بمثابة تأكيد على رغبته المعلنة.
وقال ماكرون في تصريحات نشرها راديو مونت كارلو الفرنسي: "لا أعلم ما حدث مع مبابي ولكني سأحاول دفعه للبقاء مع النادي".
وينتهي عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2024.

تصريحات ماكرون عن عقد مبابي أعادت للأذهان ما كشفته التقارير الصحفية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية أنه تدخل بشكل شخصي في إقناع مبابي بالبقاء مع باريس سان جيرمان.

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