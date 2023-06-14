رسميًا.. رحيل السنغالية فاطمة سامورا عن منصبها القيادى فى الـ"فيفا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، عن رحيل السنغالية فاطمة سامورا، من منصبها كأمين عام للاتحاد.

وتولت “سامورا” منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم في مايو 2016، حيث تم تعيينها من قبل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الحالي، وهي مولودة في السنغال، وتُعد أول امرأة غير أوروبية تتقلد ذلك المنصب.

وأوضح “فيفا”، أن سامورا ستغادر منصبها في نهاية العام الجاري 2023.

وقالت سامورا في بيان نشره “فيفا”: "كان أفضل قرار في حياتي للانضمام إلى فيفا، أنا فخور جدًا بقيادة هذا الفريق المتنوع.. أول كلمة أشكر لي جياني إنفانتينو لمنحي هذه الوظيفة التي أحلم بها. لقد أظهر الثقة والتفهم ومستوى لا يصدق من الدعم. إنه لمن دواعي سروري أن أعمل جنبًا إلى جنب مع شخص قام بتغير الفيفا".

وأضاف: يُعتبر الفيفا اليوم منظمة محكومة بشكل أفضل وأكثر انفتاحًا وموثوقية وشفافية. سأترك فيفا وأنا أشعر بالفخر والوفاء".

وزادت:"كنت أنوي مشاركة أخباري أولاً مع أعضاء مجلس فيفا الأسبوع المقبل ، لكنني أدرك أن هناك تكهنات متزايدة حول موقفي في الأشهر الأخيرة. في الوقت الحالي ، أركز بشكل كامل على التحضير وتقديم كأس العالم للسيدات القادم في أستراليا ونيوزيلندا".

وتابعت:"أتطلع إلى قضاء الأشهر الستة المقبلة في إحياء الأهداف الـ 11 التي أعلنها الرئيس إنفانتينو في مؤتمر فيفا في كيجالي في مارس.. اعتبارًا من العام المقبل، أود قضاء المزيد من الوقت مع عائلتي.. لقد كنت أعشق كرة القدم منذ أن كنت في الثامنة من عمري وأشعر بالفخر لكوني في هذه الرحلة ".

وأشرفت فاطمة سامورا على إعادة هيكلة كاملة في الفيفا تضمنت تعيين نائبين للأمين العام، وقسم كرة قدم نسائي جديد ومتطور بالكامل، وقسم تطوير تقني، ومسؤول امتثال رئيسي، وبرامج محسنة لاتحادات اللعبة البالغ عددها 211 اتحادًا، وكان لها دورًا بارزًا في تطوير كرة القدم النسائية.