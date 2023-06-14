الرئيس السيسى يُكرم عددًا من النماذج الملهمة خلال المؤتمر الوطنى للشباب

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من النماذج الناجحة والملهمة في الإسكندرية خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب.

ونرصد في السطور التالية، أسماء المتميزين في مختلف المجالات:

الشهيد مقدم عماد الركايبي

استشهد في إبريل 2017، خلال تصديه لتفجير إرهابي للكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وتسلم التكريم عنه زوجته ونجله.

الشهيدة رقيب أول أمنية رشدي

والتي استشهدت في إبريل 2017، خلال تصديها لتفجير إرهابي للكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وتسلم الجائزة والدها محمد رشدي.

الفنان محمود عبدالعزيز "الساحر"

شهدت مسيرته الفنية تنوعا بين السينما والدراما، وقدم أعمالًا فنية عالجت الكثير من القضايا، ويتسلم عنه الجائزة نجله محمد محمود عبدالعزيز.

محمد هنو

رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

الدكتور أحمد مصطفى

تميز في الفن والتصميم على الطراز الإسلامي، وتمكن من خلق نسيج متوافق بين موهبته كفنان مصور وكخطاط.

فيفي وصفي

مديرة مدرسة فلوباتيرالكندية، والتي تم تكريمها ضمن 100 أرملة ملهمة في كندا عام 2021.

الكاتب والرواي عيسى بيومي

قام بكتابة العديد من المؤلفات والروايات.

فيفيان معوض

مصممة أزياء تهوى مجال تصميم الأزياء، وتمكنت من إنشاء خط أزياء وتصدر تصميماتها للخارج.

عبدالسلام عيد إبراهيم

الحاصل على جائزة النيل في مجال الفنون عام 2023؛ نظرًا لإنجازاته في مجال الفنون.

سارة أحمد السيد

البطلة الرياضية من ذوي الهمم في مجالات القوى والسباحة وتنس الطاولة، بخلاف موهبتها الفنية والثقافية.