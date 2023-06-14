افتتحه الرئيس.. كل ما تريد معرفته عن مشروع "نفق وكباري السادات بالإسكندرية"

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته اليوم لمدينة الإسكندرية، عبر الفيديو كونفرانس عدة مشروعات من بينها مشروع نفق وكباري السادات بمنطقة 45 شرق الإسكندرية.

واستمع الرئيس السيسي لشرح عن مكونات المشروع والهدف الذي يعود على المواطن السكندري وشبكة الطرق في شرق المدينة.

وترصد "الدستور"خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن مشروع منق وكباري 45" السادات" بكورنيش الإسكندرية.



تفاصيل عامة للمشروع

-يمتد نفق وكباري 45 بتقاطع شارع السادات مع طريق الكورنيش

-المشروع ثان أكبر المشروعات المرورية في الإسكندرية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

-تجاوزت تكلفة المشروع 350 مليون جنيه.

-يهدف المشروع إلى حل مشكلة الاختناقات المرورية بمنطقة 45 شرق الإسكندرية

- تم توسعة الطريق من 6 إلى 10حارات

-تم تأمين حياة المواطنين من خلال فصل حركة السيارات عن حركة المشاه من خلال نفق المشاه وممشي سياحي يصل ل250 متر.



مكونات المشروع

-يبدأ النفق من شارع السادات بعرض 19 متر، عبارة عن 3 حارات للدخول و 3 حارات للخروج بطول 150 متر تقريباً مفتوح من الأعلى.

-يستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض 3 حارات دخول 3 حارات خروج بطول 60 متر بأرتفاع 6 متر وبعرض 25 متر يشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض 2.5 متر وأرتفاع صافي 2.5 متر.

-ينتهى النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد 2 كوبرى عبارة عن 3 حارات للخروج 3 حارات للدخول لكل منهما ويتم إنفصالهم عن بعضهم البعض وذلك بطول 200 متر تقريباً لمطلع الخروج من النفق وطـول 130 متر تقريباً لمنزل الدخول إلى النفق.

-يوجد مدخلين لنفق المشاه الواحد، مدخل قبلى على رصيف العمارات بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات للوصول بهما إلى الجهة المقابلة من البحر إما الصعود للممشى على رصيف الكورنيش البحرى أو النزول إلى الشاطيء بأطوال 140 متر تقريباً لأنفاق المشاه بجميع الاتجاهات.



-تم توسعة الطريق من 6 حارات إلى 10 حارات بعرض 35 متر تقريبا + 2 رصيف مشاه على الجانبين وبطول حوالي 600 متر تقريباً.



معلومات عن الممشى السياحي



-يمتد بطول 250 متر وعرض 6 أمتار وارتفاع يصل ل8 متر وبه 38 عامود ديكوري للإضاءه

-صُمم ليمثل الشكل الحضاري والهوية البصرية المميزه لمدينة الإسكندرية ببرجين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب.

-يربط الممشى بين شارع أحمد تيسير بنطاق حي منتزه ثان وشارع الأرمن بحي منتزه اول، والممشى موازي للبحر.

-أنشئ الممشي لتشجيع مواطني الإسكندريه على التريض والتنزه.